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1個月623件食安投訴 蔣萬安︰拉高層級因應

2024/06/05 05:30

〔記者楊心慧／台北報導〕寶林事件後，台北市衛生局接獲的食安投訴暴增，台北市議員柳采葳昨於市政總質詢揭露，衛生局近一個月接獲六二三件食安投訴，平均每天高達廿．七件，呼籲北市府增設「食安處」為長期目標，設置「府級食安官」為中期目標，盼有效把關食安；台北市長蔣萬安昨表示，將把食安拉到府級，初步由秘書長李泰興擔任食安官做為總督導，並在一個月內做完善規劃。

秘書長李泰興任食安官

蔣萬安回應，台中有食安處整合業務和資源，確實有成效，北市衛生局有食品藥物管理科、衛生稽查科等橫向聯繫合作，至於食安官的部分，認為應拉到府級，可由李泰興擔任食安官，盼透過食安官督導的角色，讓台北市食安議題能更即時反應。

不合格數 六都北市最多

柳采葳表示，食藥署統計去年六都食品衛生查驗件數，台中市查驗件數六都最高，達八萬三五五七件，其中八十六件不合格，不合格率六都最低為○．一％；台北市查驗件數六都最後，為六萬三六五八件，其中不合格五一五件為六都最高。

台北市衛生局長陳彥元表示，盼從預防端下手，將加強餐飲人員教育課程，稽查端則包含針對高違規廠商後續會加強稽查、努力把關。

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