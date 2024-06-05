爭取輝達落腳 北士科三塊地祭優惠措施

2024/06/05 05:30

園區T3、T4、T12尚未開發 研議延長地上權期限、增加權利金繳納期數等

〔記者詹湘淇／台北報導〕輝達執行長暨創辦人黃仁勳昨指出將於台灣設立大型設計中心，點名台北、台南、高雄等地。台北市長蔣萬安表示，台北市有頂尖研發人才與宜居環境，將窮盡一切努力爭取輝達落腳台北；地政局也表示，北投士林科技園區還有T3、T4、T12共三塊市有地尚未開發，其中T12有近兩千坪基地，可快速提供給輝達，地政局也將研議延長地上權期限、增加權利金繳納期數或設定地上權租金，作為可能的優惠措施。

T12近兩千坪基地 可快速提供

北士科內的科技產業專用區以「智慧健康醫療」及「數位技術服務」為產業引進主軸，共有六處市有地。T17、T18由新光人壽得標後開發進度停滯；T3、T4、T12皆尚未開發，T12基地為一九七七坪，已於去年十二月公開招標，T3、T4基地共二二○九坪，預計於今年七月公開招標。

收回新壽地？ 地政局︰未說不開發

國民黨議員張斯綱昨於市政總質詢指出，北士科T17、T18基地目前荒煙蔓草，若新光人壽無意願繼續開發，市府是否有機會將兩基地收回，作為輝達研發中心的候選地點？地政局長陳信良回應，新壽尚未表明不開發，離解約時間也還很長，反觀北士科園區現有T3、T4、T12等市有地，其中T12有近兩千坪基地，產權也在市府手中，可快速提供給輝達。

專區可做生產製造、生技醫療應用

地政局說明，北士科內科技產業專用區允許做生產製造空間、辦公室、生技醫療應用設施、支援性服務業、企業營運總部等設施使用。地政局也表示，將研議延長地上權期限、增加權利金繳納期數、設定地上權租金等方向，作為未來提供給輝達的可能優惠措施。

台北市議會北士科調查小組昨召開會議，召集人張斯綱會後指出，會議主要由策威公司說明產業類別變更原因，策威代表解釋，由於多家廠商皆認為「智慧健康醫療產業」難以界定、三○％相關設施比例過高，才因此取消產業類別規範。

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