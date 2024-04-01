北市公園螢火蟲季今登場 4/15是高峰期

台北市螢火蟲季今起登場至五月五日止，圖為榮星花園螢光閃閃。 （台北市公園處提供）

2024/04/01 05:30

探訪士林官邸「夜未眠」 南港舊莊有多處私房賞螢點 木柵公園也值得一遊

〔記者何玉華／台北報導〕台北市螢火蟲季將於今起登場至五月五日止，北市府各局處將有一系列生態體驗及保育活動，工務局公園路燈工程管理處表示，公園螢火蟲預計在四月十五日出現高峰，市區的大安森林公園、榮星花園、木柵公園都值得一遊，動物園也有夜晚限量開放的閃閃火焰蟲體驗營。

大安森林公園、榮星花園有導覽解說

北市府各局處合作於今起至五月五日推出一系列螢火蟲季系列活動；公園處表示，公園螢火蟲預計四月十五日出現高峰，延續去年舉辦螢火蟲季的活動，包括探訪士林官邸夜間風貌的官邸夜未眠、大安森林公園及榮星花園公園的導覽解說活動，木柵公園雖然沒有解說活動，但夜間點點螢光，也相當精彩。

大地工程處改善虎山螢火蟲生態區內設施，包括路燈設置減光燈罩、延後開燈降低光害等，螢火蟲復育成效不錯，熠熠螢光可期，廿、廿七日將規劃兩場賞螢生態導覽，帶領民眾認識郊山螢火蟲及溪溝生態。

動物園限量開放 閃閃火焰蟲體驗營

而南港區舊莊有多處私房賞螢景點，南港茶葉製造示範場可以近距離觀賞螢火蟲翩翩起舞，台北市大坑產業文化協會及南港區公所將在示範場舉辦夜賞火金姑親子活動，公所為提供單身民眾擴展社交圈，也結合茶葉製造場的螢光氛圍舉辦單身聯誼活動。

南港茶葉製造示範場近距離賞火金姑

此外，舊莊國小結合台北市兒童月活動，在後山舉辦賞螢活動；動物園夜晚開放限量閃閃火焰蟲體驗營，觀察螢火蟲的山谷也是中華穿山甲、台北赤蛙以及其他野生動物棲息的地方；台北市學校環境教育中心將辦理三場次的馬明潭賞螢活動，藉由環教講師群的引導觀察及探索，讓民眾瞭解環境保護的重要。

公園處建議，參加夜間賞螢火蟲活動時，穿著長袖上衣與長褲減少蚊蟲叮咬，避免使用手電筒、閃光燈及不要穿戴會發光的配備、不放生、不餵食，不過度干擾。

台北市工務局公園路燈工程管理處表示，公園螢火蟲預計在4月15日出現高峰，圖為南港茶葉製造示範場。（台北市公園處提供）

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