呼籲罷免舔共立委！ 八炯現身台北發「蔣家反共春聯」

反共網紅八炯今上午現身台北的南京市場發放反共春聯，力挺罷免行動，透過社群畫面可看到現場人潮絡繹不絕，也有部分民眾直接找八炯合照。（圖擷自「musiclin_1107」Threads）

2025/01/26 14:35

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央政府總預算遭立院國民黨、民眾黨團大幅刪減，引發諸多民怨及罷免潮，反共網紅八炯今上午現身台北的南京市場發放反共春聯，力挺罷免行動，透過社群畫面可看到現場人潮絡繹不絕，也有部分民眾直接找八炯合照。

立法院會於21日三讀通過「114年度中央政府總預算案」，刪減逾2千億元、凍結逾1600億元，被刪凍的總金額及比例創歷年新高，行政院表示大幅刪減預算已嚴重影響機關基本運作維持，遍及不同對象的荒謬刪減理由也引發不少民眾反彈，並紛紛高喊要罷免國民黨立委。其中王鴻薇為台北第三選區（中山、北松山）、徐巧芯為台北第七選區（信義、南松山）。

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今上午「山除薇害—罷免王鴻薇」粉專發文指出，八炯、徐小花、皮筋兒不到10點就抵達連署現場。後續八炯也在社群發文指出，他今日直接闖進台北南京市場發送「蔣家反共春聯」，並高呼「遵循蔣家父子遺訓，剿匪滅共，罷免舔共立委」八炯也表示之後將會發出影片，並預告「晚上來分享正片，深藍的老一輩是怎麼錯亂的」。

透過相關畫面可看到，現場有不少民眾排隊領取春聯，也有一些人拿起手機拍照，或是直接與八炯合影，還有人直接在社群PO出與八炯的同框照，網友紛紛留言表示「加油!罷免衝起來」、「罷免救台灣，下架國民黨」、「」、「今天很榮幸看到你本人」、「團結反共，守護台灣」、「今天人潮依舊不減～剛剛志工還喊著徐巧芯2位，王鴻薇2位，絡繹不絕⋯」。

有網友更直呼「八炯是有任意門嗎？不是才在花蓮幫忙罷免，怎麼一下又出現在台北」、「用罷免『教育』囂張的那兩位嘴秋女」，也有人提醒「請務必注意安全，過年人潮眾多」。針對網友發文迴響，八炯也留言表示「我來破圈！走進市場」。

反共網紅八炯今上午現身台北的南京市場發放反共春聯，力挺罷免行動，透過社群畫面可看到現場人潮絡繹不絕，也有部分民眾直接找八炯合照。（圖擷自threads）

反共網紅八炯今上午現身台北的南京市場發放反共春聯，力挺罷免行動，透過社群畫面可看到現場人潮絡繹不絕，也有部分民眾直接找八炯合照。（圖擷自threads）

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