《台北過好年系列—賞花篇》從陽明山到河濱 花海爭妍

台北春節賞花遊

2024/01/28 05:30

北投三層崎「大冠鷲」爆紅 士林官邸染色蝴蝶蘭驚豔

記者何玉華／專題報導

春節期間，台北城難得清幽，不用出遠門就能欣賞百花爭豔，除了有超過一甲子歷史的陽明山花季，市區古亭河濱公園一公頃花海搭配裝置藝術，廣闊的空間營造出美拍氛圍；郊區的北投三層崎花海以精準的GPS描繪出圖案，是科技技術在園藝上的運用，而士林官邸春節花卉展的染色蝴蝶蘭，更讓人見識噴染技藝與吸染技術的奇妙；木柵樟樹步道的魯冰花海則呈現另一種鄉村風味。

陽明山花季是北市最老牌的花季，仰德大道從國安綠地以上的山櫻花已經開花，預計氣溫回升後就會大爆發，接著寒櫻、八重櫻等陸續爭豔，櫻花季將自二月七日展開，農曆年間可望櫻花盛開，接著還有杜鵑花季接棒；而在文化大學附近的花卉試驗中心，亦可欣賞茶花林、櫻花、杜鵑花。

古亭河濱公園 裝置藝術增色

水利處在古亭河濱公園打造一公頃花海，加上大型的船型瞭望台、四十九個稻草捆的裝置藝術，還有野餐桌椅和休憩帳篷，景緻豐富；野餐桌椅上設置串燈，還有花叢間的球燈，在傍晚時分，隨著大型彩色球燈亮起，花草更添姿色。

另一處市區賞花推薦士林官邸春節花卉展，以應景、高貴典雅的蝴蝶蘭為主角，還有許多市面少見的大唇瓣與複色新品種，尤其是近年聞名國際的染色蝴蝶蘭，以V3大白花蝴蝶蘭為材料，使用噴染與吸染技術，創造出藍色、橘色、蘋果綠、淡橘色等令人驚喜的花色。

近年爆紅的北投三層崎花海，今年保留以精準的GPS定位，用花草鋪陳出在當地棲息的大冠鷲圖案，新增一片片絢麗羽毛為意象的地景，加入帶有富貴繁榮元素的大理花，而受歡迎的紫色薰衣草也增加高達約兩萬盆，漸層搭配的手法，如一件超大型的藝術品。

樟樹步道 魯冰花春節盛開

南區有木柵貓空的樟樹步道，平緩好走，視野遼闊，步道周遭種了不少魯冰花，目前含苞待放，春節假期將達到盛開期，沿途有許多農村意象的牛車、水車、涼亭、水梯田及裝置藝術等，活動結束可以到茶莊品茶、享美食，或是配合壺穴吊橋、指南宮後山祈福山徑及竹柏參道等景點，安排一日遊。

三層崎用花草鋪陳「大冠鷲」圖案。（資料照，公園處提供）

古亭河濱公園打造一公頃花海。（記者何玉華攝）

士林官邸春節花卉展的染色蝴蝶蘭。（台北市公園處提供）

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