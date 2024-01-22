台北》腳踏車違停嚴重 去年僅67％領回

北市腳踏車加強拖吊區

2024/01/22 05:30

〔記者蔡思培／台北報導〕腳踏車違停影響交通，台北市去年共拖吊五八四九輛腳踏車，領回率僅六十七％，台北市停車管理工程處指出，腳踏車沒有車牌，拖吊後不易聯繫車主，且每半日收取廿五元保管費，研判有部分車主認為保管費超過腳踏車價值而放棄領回。而為維持行人路權，全市有十四處被列為腳踏車加強拖吊區，會進一步分析了解違停原因，若是因停放空間不足，不排除增設腳踏車停車格。

北市14處列加強拖吊區

停管處指出，目前有十四處加強拖吊區，包括台灣大學大學里周邊巷弄、捷運大安站、古亭站等地點，多在捷運站周邊，研判是民眾習慣騎乘腳踏車轉乘捷運，因此捷運站周邊違停狀況較嚴重。近幾年捷運站周邊已廣設YouBike站點，交通局鼓勵民眾改騎YouBike合法停放，也免去私人腳踏車違停被拖吊的風險。

台大周邊單車常停在人行道上

台大周邊有多處YouBike站點，但因校區範圍大、校內腳踏車停放區也多，學生大多習慣騎自有腳踏車在校內活動，中午時段也會騎車至校外用餐。鄰近台大側門的大學里，常可見在上課時段停了不少學生的腳踏車，大學里里長吳沛璇說，但不少腳踏車常橫向違停在標線型人行道上變成障礙物，影響行人通行。

北市議員曾獻瑩調閱資料發現，北市去年有五八四九輛腳踏車被拖吊，僅三九四八輛腳踏車被領回，領回率六十七％；停管處表示，北市目前僅龍門、撫遠兩處腳踏車保管場，且腳踏車不像汽機車有車牌，拖吊後不易聯繫車主領回，只能事先加強宣導車主不要違規停車。

3個月無人領回 將視廢棄物處理

停管處說明，以往領回率約有八至九成，但自二○一九年起收取每半日廿五元的拖吊保管費後，領回率下降，研判民眾可能認為保管費已超過腳踏車價值放棄領回，經公告三個月無人辦理領回，則由環保局當廢棄物處理。對於違停嚴重的地點，將進一步了解原因，若因停車空間不足所致，會在適當地點增設腳踏車停車格。

台灣大學周邊大學里人行道，也常有學生違規停放腳踏車影響交通。（大學里里長吳沛璇提供）

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