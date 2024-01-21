逛燈節遊台北 觀傳局推14行程

台北101及信義商圈可進行購物之旅。（台北市觀傳局提供）

2024/01/21 05:30

〔記者楊心慧／台北報導〕台北燈節將於二月二日至三月三日分兩階段登場，台北市觀光傳播局結合十二個行政區景點，推薦十四條「台北悠遊行」行程，包含半日遊、一日遊及二日遊，有藝術知性的輕旅行、在地美食攻略遊程、文化探索之旅等，邀請遊客到西門町賞燈，並順遊各區景點，帶回豐富的春節回憶。

台北燈節第一階段二月二日至十六日率先點亮街道妝點燈飾，第二階段二月十七日至三月三日啟動全區亮燈及多元展演。

觀傳局推薦，台北燈節會場位於捷運北門站至西門站的中華路一帶，若不想走太遠，可體驗「萬華懷舊之旅」，從捷運龍山寺站到龍山寺祈福、糖廍文化園區看展覽、西昌街青草巷喝杯好喝的青草茶，並到剝皮寮歷史街區看美麗的歷史建築，接著到新富町文化市場當文青、和必拍的馬蹄形天井合照，結束後到華西街、廣州街夜市吃美食，最後看台北燈節，到台北天后宮參拜媽祖。

觀傳局說，若想體驗「藝術知性輕旅」，可到捷運中山站，出站後可看到心中山線形公園，買杯咖啡和朋友漫步公園，接著到中山地下街、台北地下街購物，最後前往國立台灣博物館鐵道部園區、國家攝影文化中心、郵政博物館台北館看展。

觀傳局指出，搭乘捷運往北可到北投，體驗泡湯紓壓放鬆的輕旅行；往東可到著名的東區商圈、台北一○一及信義商圈，享受全球零時差的購物樂趣及多國美食；往南則可到貓空品茗好茶，呼吸自然山林的芬多精；遊程將燈節場域與城市街廓、商圈及在地特色整合，讓民眾探索台北的景點及文化。

文山區盛產茶葉，可搭貓空纜車到貓空商圈品茶。 （台北市觀傳局提供）

剝皮寮歷史街區有許多歷史建築，常有展覽可看。（記者楊心慧攝）

往北可到北投，體驗泡湯紓壓放鬆的輕旅行。（台北市觀傳局提供）

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