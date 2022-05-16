北市公園監視器 平均每座不到1支

北市議員張斯綱指出，每座公園的監視器平均不到一支。圖為文山森林公園。（資料照，北市府提供）

2022/05/16 05:30

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市議員張斯綱指出，北市八八五座公園卻僅有五四二支監視器，每座公園的監視器平均不到一支；甚至有公園去年底新建完工，今年才要規劃設監視器。對此台北市工務局表示，將持續裝設監視器，二○二三年公園監視器總數會達七三八支，地方若有設置需求也可提出。

張斯綱表示，近來公園犯罪頻傳，包括鬥毆、性侵、情殺等事件，但事後常找不到監視影像。張調閱資料發現，八八五座公園中僅有一五二座公園設有監視器，總數目只有五四二支監視器，平均每座公園監視器不到一支。張認為，各公園的安全性應該一致，且公園監視器沒有與警察局連線，若出現刑案要如何找到相關證據。張也指出，北投區洲美公園去年底完工，卻沒有設置監視器，而是今年才規劃，質疑市府規劃過慢。

工務局表示，公園設計階段確實不會以監視器為優先考量，且設置監視器要考慮隱私保護。工務局也說，警方監控中心雖看不到公園監視器影像，但若發生犯罪，可將畫面用雲端傳送給警方。公園處表示，未來會與警察局到公園場勘，查看哪裡適合設置，地方若反映有公園監視器需求，也可以設置。

公園處也補充，現在已訂定二○二一至二○二三年的公園監視器總體計畫，會將公廁、特色遊戲場、治安熱點納入計畫，二○二三年公園監視器總數會達七三八支，並且會滾動式檢討。

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