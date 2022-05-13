發證當天就開挖 北市道管中心被疑造假

2022/05/13 05:30

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市政府為了減少市區道路被亂挖，推動道路挖掘管理中心，但台北市議員李明賢調閱資料發現，北市違規開挖件數卻逐年增加，道管中心今年一至四月更出現多筆當天核發路證、當天施工開挖的狀況，讓他質疑「超光速跑完公文流程」。道管中心表示，若急迫案子可加速動工，會再追蹤違規開挖率高的單位，若狀況持續就會處理。

道管中心︰急迫案子可加速動工

李明賢說，去年多位北市議員都質疑道路遭違規開挖情況過多，市府各單位違規情況也很嚴重，市長柯文哲過去就下令要求道管中心列案檢討。但李發現，北市近三年違規開挖件數逐年增加，二○二○年有八十八件，去年有一二六件，今年一至四月已有四十五件。

李明賢︰違規開挖件數逐年增加

李明賢也質疑，道管中心提供給台北市政府檢討報告中的違規開挖件數，竟與他向道管中心索資的違規數據兜不攏。對此道管中心解釋，市府進行檢討報告時，僅針對六個主要違規單位挖掘資訊說明，但議員索資的卻是市府所有單位挖掘資訊，所以兩者才有出入。

李也說，根據調閱資料，道管中心核發路證後，廠商最快都要幾天、甚至一週準備才會開挖動工，但有兩處卻是當天核發路證、當天隨即開挖，讓他懷疑是先開挖，事後再補證？

道管中心表示，每年約挖掘六千件，核發證件會視其規模、大小，並會配合建案周邊整合，通常會在系統上公告，並讓期間有需要挖掘路段的各單位協調施工順序，並由最後挖掘單位進行銑鋪復舊；一般開挖至少有三天公告期，但若急迫案子可以加速動工；工務局也說，未來針對開挖是否有急迫性再檢討。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法