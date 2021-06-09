遭誤傳攤商確診 北市東門市場生意跌7成

東門市場近日遭傳有攤商確診的假消息，造成生意大跌7成，到昨天仍未恢復。（資料照，記者楊心慧攝）

2021/06/09 05:30

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市東門市場近日遭傳有攤商確診的假消息，甚至有社區管理委員會貼出公告要大家近兩週別去東門市場採買，導致市場生意大跌7成，攤商無奈，連網路訂單都遭取消。當地里長強調，市場內無人確診，已到仁愛派出所報案，盼別再傳假消息；攤商表示，雖已澄清是假消息，但到昨天生意仍未恢復，若民眾不敢出門，不少店家都有提供網路訂購，可外送到家。

里長︰市場無人確診 別再傳

東門市場在日治時期就已存在，包含興記、御園坊，以及曾登上外媒、被網友封為「豬肉公主」張采婕接手的「東門信義肉舖」等知名老店，不少住在附近的政治人物都會去買菜，有攤商受訪表示故總統蔣中正、李登輝都是客人，台北市長柯文哲的妻子陳佩琪也常前往採買，如今卻受到疫情和假消息重創生意。

中正豪園社區管委會日前貼出公告，「6月4日請區公所安排化學兵在東門市場周邊，內外市場進行噴灑消毒，請大家至少兩星期不要去東門市場購物，建議改去南門市場。」

市場消毒 周邊社區公告掀波

LINE訊息、臉書社團也有民眾轉傳東門市場有攤商確診的假消息，中正區文祥里長李淑珍受訪強調，市場內無人確診，中正豪園社區管委會引起里民誤解，造成東門市場生意低落，大家都不敢來，目前也到仁愛派出所報案，希望不要再傳假消息。

攤商︰不少店家有提供網購

張采婕表示，上週三傳出有攤商確診，開始有臉書社團、LINE等到處傳消息，里長及被傳確診的攤商都以大聲公在市場內澄清，經調查東門市場周邊無人確診、也無確診者足跡，但附近社區管委會竟貼出公告，要大家不要到市場，導致攤商生意都受影響，不少民眾還取消網路訂單。

東門外攤自治會長張漢智表示，假消息使攤商生意大跌7成，嚴重影響攤商生意，近日市場一片冷清，上週消毒是配合市府防疫，才會請國軍消毒，沒想到被誤解，以為是有確診者，希望各界幫忙廣傳，東門市場無人確診，防疫也有做好，可放心採購。

張采婕說，若民眾真的不敢出門，東門市場不少店家提供網路訂購，可外送到家。

「中正豪園」致歉 籲可放心採買

中正豪園社區管委會後來也貼出手寫聲明，表示經查東門市場很安全，可放心去東門市場買菜，對文祥里造成困擾深感歉意。

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