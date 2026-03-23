風向變了？ 張景森喊話反核環團提承擔發電責任方案

行政院前政務委員張景森今（23）日在臉書發表示，希望新北、台北、桃園、基隆的反核、反天然氣接收站、反國家公園地熱環團，能提出如何承擔發電責任的方案，而非把問題推給中南部承受。（資料照）

重啟核二、核三核電近日引發討論，行政院前政務委員張景森今（23）日在臉書發表示，若要改善南北空氣品質差距，須推動區域公平分擔發電責任、強化國家港口的綠色治理機制，並以中央資源支持產業轉型。他希望新北、台北、桃園、基隆的反核、反天然氣接收站、反國家公園地熱環團，能提出如何承擔發電責任的方案，而非把問題推給中南部承受。

張景森表示，他昨日南下高雄市，早上本來想跑步，卻因空氣品質不佳而作罷。看著灰濛濛的天空，那種「不敢跑步」的心情很不好。其實近10年來高雄的PM2.5年平均濃度與AQI不良日數已經明顯下降，但每年空氣污染超標日數仍有30至80天，約為台北市的3至5倍。

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張景森強調，這樣的落差並不是地方治理能力，而是一種長期存在的區域性結構差異。高雄的空污困境，其實是能源配置、產業結構與地理條件交織而成的結果。

首先，是能源負擔的南北失衡。長期以來，台灣維持著「南電北送」的電力格局，高雄周邊密集分布大型燃煤電廠與汽電共生機組，支撐全國用電需求；然而當北部社會對電廠擴建與接收站設置高度敏感時，南部居民卻持續承擔發電帶來的環境成本。

其次，是產業結構造成的治理難度差異。台北的污染主要來自交通，屬於可以透過運輸政策逐步改善的都市型污染；但高雄則同時承擔鋼鐵、石化、發電與港口物流等固定污染源，其治理涉及的是國家層級的產業轉型，而非單一城市可以自行解決的問題。特別是港口所帶來的船舶燃油、貨櫃車流與裝卸作業污染，其服務對象是全國經濟體系，但健康成本卻集中由地方居民承擔。

第三，是地理條件帶來的天然限制。位於中央山脈背風側的高屏空品區，冬季大氣穩定、污染物容易累積，加上中北部南移的跨區域污染經常在此滯留，使高雄不僅要處理自身排放，更成為區域污染的最終承接者。

張景森認為，高雄的空污問題，本質上是一個國家治理層級的環境正義問題，而不是單純的地方治理課題。唯有透過制度性的調整，才能讓清新的空氣不再只是地理位置的差別待遇，而成為所有國民共享的基本生活條件。

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