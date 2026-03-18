芬蘭跨黨派議員訪台衝「大港開唱」 蕭美琴直呼好羨慕

副總統蕭美琴今接見「芬蘭國會友台小組跨黨派議員訪問團」，期盼兩國未來在科技與人工智慧領域攜手合作，共同因應科技所帶來的威脅與挑戰。（總統府提供）

副總統蕭美琴今接見「芬蘭國會友台小組跨黨派議員訪問團」時表示，台灣與芬蘭共享對自由與民主的堅定信念，期盼兩國未來在科技與人工智慧領域攜手合作，發揮各自所長，共同因應科技所帶來的威脅與挑戰，藉此強化民主體制，深化雙邊夥伴關係；得知外交部安排訪團南下高雄參加「大港開唱」音樂祭，蕭也直呼「好羨慕」，強調外交除了正襟危坐，還有許多可能性。

芬蘭國會友台小組暨情報監督委員會主席勒馬茨（Mats Löfström）、審計委員會主席歐約娜（Johanna Ojala-Niemelä）、教育文化委員會副主席科艾里（Ari Koponen）、議員艾伊娃（Eeva-Johanna Eloranta）、何英佳（Inka Hopsu）、赫勞拉（Laura Huhtasaari）及艾馬古（Markku Eestilä），在芬蘭商務辦事處代表羅瑞（Lauri Raunio）、駐芬蘭代表處大使林昶佐等人陪同下前往總統府會見蕭副總統；國安會副秘書長林飛帆也在座。

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蕭美琴表示，台灣與芬蘭擁有很多共同之處，台灣人民喜愛多元文化，芬蘭文化在台灣也廣受歡迎，像是卡通角色姆明（Moomin）、芬蘭搖滾音樂等。芬蘭在電信、科技及太空技術領域具有領導地位，台灣則在半導體及電子製程領域具有優勢，面對科技發展與人工智慧帶來巨大挑戰及影響，民主國家更應攜手合作，共同促進科技進步發展，相信這對兩國是相當關鍵的合作契機。

蕭美琴指出，台灣和芬蘭共享對自由與民主的堅定信念，台灣從芬蘭人民所展現的韌性中獲益良多，特別是面對各類危機時的整備經驗、對平民的訓練，以及確保社會具備因應各種「灰色地帶」挑戰的能力。台灣與芬蘭面臨許多共同威脅及挑戰，包括假訊息、網路安全威脅、海底電纜與通訊遭受干擾等。在台灣的文化中，挑戰也代表機會，期盼藉由強化民主體制與提升應對干擾的能力，進一步深化合作。

蕭美琴提到，台灣是一個年輕的民主國家，本月正在紀念首次總統直選30週年，代表團所在的建築是台灣最古老的建築之一，歷經殖民主義、威權與戒嚴年代，並見證台灣邁向民主。如今台灣人民得以行使權利決定自己的政府與生活方式，這是我們這一代必須堅定守護的珍貴權利，正因親身見證了這段歷史的轉變，我們更加珍惜與全球民主國家攜手合作的機會，共同保護普世價值與共同目標。

此外，蕭美琴也透過社群發文分享，今年高雄的「大港開唱」音樂祭邀請了芬蘭歌手Käärijä登台，外交部也安排訪團前往大港欣賞演出，「我聽了好羨慕」，相信大港的樂迷一定會發揮最大熱情，讓芬蘭的朋友們感受台灣港都的活力與魅力，每個人都是幫助台灣外交的一份子，外交除了正襟危坐的對談，還有許多可能性。

副總統蕭美琴今接見「芬蘭國會友台小組跨黨派議員訪問團」，期盼兩國未來在科技與人工智慧領域攜手合作，共同因應科技所帶來的威脅與挑戰。（總統府提供）

副總統蕭美琴今接見「芬蘭國會友台小組跨黨派議員訪問團」，駐芬蘭代表處大使林昶佐也在座。（總統府提供）

副總統蕭美琴今接見「芬蘭國會友台小組跨黨派議員訪問團」，駐芬蘭代表處大使林昶佐、國安會副秘書長林飛帆也在座。（總統府提供）

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