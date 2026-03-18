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    首頁 > 政治

    陳智菡上台「咬耳朵」救援李貞秀 律師怒批領高薪卻無法勝任

    2026/03/18 19:33 即時新聞／綜合報導
    民眾黨團主任陳智菡（圖右）頻頻「咬耳朵」救援李貞秀。（資料照）

    民眾黨團主任陳智菡（圖右）頻頻「咬耳朵」救援李貞秀。（資料照）

    民眾黨中配立委李貞秀16日首度在立法院質詢，她本來想當場對決劉世芳，結果因法律問題只好對「空氣」質詢。期間，民眾黨團主任陳智菡還跑上質詢台「咬耳朵」救援李貞秀，讓律師林智群怒批，本來是一個人可以完成的工作，不但找了兩個人來做，而且兩個人都領超過他們能力的薪資。

    林智群在臉書發文表示，陳智菡救援李貞秀就是先找一個人來領20萬的薪水，沒辦法勝任，再找一個月薪20萬的人上去支援。本來是一個人可以完成的工作，不但找了兩個人來做，而且兩個人都領超過他們能力的薪資，這樣就可以創造一個月40萬的GDP，大酸，「民眾黨果然很聰明」。

    貼文曝光後，網友紛紛表示，「原以為是猴子會表演，結果來了隻鸚鵡，要有人在旁教導要說什麼話」、「李貞秀的薪資韓國瑜要自掏腰包」、「明明擺隻鸚鵡就有相同效果，民眾黨偏要放個中國人」、「非要找資格不符的來當不分區」、「這樣才能有40萬的現金流」、「二個加起來不值3萬」、「兩個人還做不好一個人的事」。

    李貞秀在立法院首度質詢時，陳智菡頻頻上台「咬耳朵」下指導棋。（擷取自立法院國會頻道）

    李貞秀在立法院首度質詢時，陳智菡頻頻上台「咬耳朵」下指導棋。（擷取自立法院國會頻道）

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