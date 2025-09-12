破天荒！北市議員陳怡君2人抗告成功 高院開庭自為裁定交保首例

高院今裁定北市議員陳怡君（圖中）與辦公室主任張惠霖2人交保，這是高院史上首次針對訊問羈押抗告案，提解被告親自出庭，並裁定交保的案例。（資料照）

2025/09/12 17:50

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市議員陳怡君與其辦公室主任張惠霖，遭控詐領助理補助費、收賄，檢方依「貪污治罪條例」等罪起訴，2人開庭時認罪、請求交保，但士林地院認定交保後仍有滅證、串證之虞，裁定自9月3日起延長羈押2個月，陳怡君、張惠霖提起抗告，高院今裁定2人交保，這是高院史上首次針對訊問羈押抗告案，提解被告親自出庭，並裁定交保的案例。

高院今天罕見召開訊問庭，由受命法官林孟皇提解被告親自出庭，並通知檢察官、律師，陳怡君的律師主張前市長柯文哲都能交保，且陳怡君已認罪，並繳回454萬犯罪所得，無羈押必要。檢方則主張羈押理由存在，強調士院裁定並無違誤，但也說若要解除羈押禁見，應予重保、限制出境出海、實施科技設備監控。

高院過去審酌抗告案多書面裁定，刑事訴訟法第412條規定「抗告法院認為抗告無理由者，應以裁定駁回之。」第413條規定「抗告法院認為抗告有理由者，應以裁定將原裁定撤銷；於有必要時，並自為裁定。」

林孟皇今開庭時也坦言，過去審判實務二審很少抗告開庭，若科技設備監控8月屆滿後或需變更，仍需由士林地院審理。

高院今裁定，原裁定撤銷，陳怡君提出新台幣100萬保證金、張惠霖提出新台幣50萬保證金，即可准予停止羈押，並限制住居，及自停止羈押之日起限制出境、出海與接受科技設備監控8月。

