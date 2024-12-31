觀光振興5支箭 交通部：帶動花東225萬旅次、創107億元產值

交通部震後陸續實施5支箭振興花蓮，帶動花東觀光，預估替花東帶來超過225萬人次、107億元觀光產值。左起交通部觀光署長周永暉、常務次長林國顯、民航局長何淑萍。（記者蔡昀容攝）

2024/12/31 17:13

〔記者蔡昀容／台北報導〕花蓮觀光受地震與颱風衝擊，穩定運輸是觀光復甦關鍵。交通部祭出5支箭，提升海、陸、空運輸能量，搭配觀光署優惠措施引客至花蓮。常務次長林國顯表示，希望藉由提升交通便利性，提升旅客對花蓮的旅遊信心。

交通部今天報告，0403震後陸續實施振興五支箭，帶動逾225萬人次前往花東旅遊，創造逾107億元觀光產值。

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五支箭包括災害3小時內啟動花東疏運SOP；完善海運設施吸引國際郵輪；增加台北花蓮班機，新闢香港花蓮航線；兩斷橋提前完工，鐵公路恢復雙向通行；花蓮交通引客補助，以觀光亮點捲動國旅。

陸運方面，台9線下清水橋12月19日雙向通車，台鐵北迴線12月21日雙向通車。

海運方面，花蓮港務分公司總經理王派峰指出，為吸引郵輪停靠花蓮港，除了完善碼頭設施，也祭出免收碇泊費、旅客服務費及港區清潔維護費等優惠；今年受災害影響，僅4航次靠港，明年預估可提升至28艘次，帶來3.2萬旅次。

空運方面，民航局長何如萍表示，立榮航空北花航線昨天首航，從每週4天4班，增至天天有航班，目前是以行政院花東建設基金挹注，每架次補助3萬元，將以一年為期滾動式檢討，希望能成為永續性航線；香港快運直飛花蓮航線12月12日開航，每週4班，已飛22架次、載運2751人，台灣旅客佔36％、外籍旅客63％。在包機補助之下，今年有24架次包機至花蓮，是來自胡志明、富國島等地的包機。

觀光署祭出的花蓮優惠，明年元旦至10月31日，台灣好行延續持電子票證免費搭優惠，台灣觀巴花蓮路線從2折下殺至1折。另配合台灣觀光100亮點行銷花蓮景點，2025年8月推天文旅遊及亮點專車。

太魯閣震後毀損，打擊國際客來台意願。署長周永暉表示，太魯閣入口意象預估農曆年後開放，讓旅客能前往打卡；而郵輪是明年重要項目，觀光署、航港局、港務公司將打團體戰，並配合美國郵輪展行銷，希望盡速回到疫前旅次。

另外，周永暉指出，台灣好行去年467萬人次，今年556萬人次、增加2成，在優惠推動之下，比預估的480萬人次還高。台灣觀巴也持續推動，全國有84條路線，明年以100條為目標努力。

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