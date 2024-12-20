怒轟綠委破窗占領議場「鼠輩」 傅崐萁：國民黨不會屈服

國民黨團總召傅崐萁在議場外嚴厲譴責民進黨。（記者陳志曲攝）

2024/12/20 01:07

〔記者劉宛琳／台北報導〕國民黨立委在立法院議場外守夜，準備週五（20日）闖關「選罷法」等三大爭議法案，遭民進黨立委破窗攻入，雙方漏夜對峙。國民黨團總召傅崐萁來到議場外受訪，嚴厲譴責民進黨，更批評這是鼠輩的行為，國民黨團不會屈服，經過縝密的會商之後會有新的動作。他還嗆，「你們這些男女，在伸手不見五指的地方，睡得安穩嗎？」

傅崐萁說，執政黨再次展現高超的技能、賊性不改，已經做一個執政者，居然在國會用破壞的方式，有如竊賊一般潛入國會，意圖破壞議事進行，國民黨團在這裡深刻的表達譴責。

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傅崐萁說，一個執政黨執政這麼久，還是用這種雞鳴狗盜的方式，用這種見不得光的方式，一堆人躲在裡面沒有燈光，這大概事鼠輩才會做的事情，民進黨的委員什麼時候才見得了陽光，才見得了人。

傅崐萁說，執政黨現在在外面找這麼多人來恫嚇在野黨立委，一一叫囂，接著就用這種宵小的行徑潛入國會打破玻璃，「請問你們有沒有兒女？你們的兒女要仿效你們這種國會議員的行徑嗎？」

傅崐萁說，這是一個全民必須共同來監督政府的單位，全國百分之百的民意所委託國會議員監督民進黨的施政，結果民進黨再次用這樣一個令人不齒的方式來占據立法院。賴清德總統的反守為攻就是用這種方式來指導全國，學校教育是不是要常常教導，民進黨是用這種方式來開會的，國會的準則蕩然無存，國家還有什麼尊嚴？

傅崐萁說，一個執政者用這種方式來規避全民國會的監督，國民黨不會在這種暴政之下來屈服，國民黨會持續在國會守候。但是他在這裡再次再次奉勸民進黨，再用暴力的方式占據國會，我們不會同意。

傅崐萁說，國民黨團經過縝密的會商之後會有新的動作，「你們這些男女，在伸手不見五指的地方，睡得安穩嗎？全國國人都在看你們在裡面」，讓社會來評斷，我們的國會還能不能來運作，還是不是全民來監督政府的單位，請大家一起來反思。

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