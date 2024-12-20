綠營夜襲議場阻3大爭議法案 民進黨：公民力量將戰勝無良政客

國民黨立委與民進黨立委在議場側門爆發推擠。（記者陳志曲攝）

2024/12/20 05:56

首次上稿 01:01

更新時間 05:56

〔記者陳政宇／台北報導〕立法院院會今（20日）預計處理「公職人員選舉罷免法」、「憲法訴訟法」及「財政收支劃分法」等爭議法案，民進黨立委昨晚破窗攻入議場，占據主席台。民進黨強調，若國民黨強行暴力通過修法，將對台灣公民社會與民主體制造成重大且不可逆的傷害，民進黨團必須進入議場守護民主，相信理性公民的力量終將戰勝恣意毀憲亂政的無良政客。

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立法院民進黨團立委19日深夜突襲進入議場。民進黨發聲明說，我們必須阻擋中國國民黨於明日院會，透過封殺民主討論、多數暴力的方式強行通過「選罷法」、「憲訴法」、「財劃法」等，將對台灣憲政體制與人民基本權利造成重大損害的法案。

民進黨指出，民主政治的核心在於權力的監督與制衡，我們沉痛的看到，自本屆國會就任以來，國民黨與民眾黨挾多數主導優勢，無視民進黨「民生優先」的訴求，屢屢將無限制擴張自身政黨與立委權力作為政治上最高的目標，無視民意、無視法治，肆意破壞台灣人民經過數十年民主運動，流血流汗所建立、爭取的憲政體制以及公民權利。

回顧上個會期，民進黨指出，國民黨於立法院以「沒有討論、沒有民主」的手段，無視人民強烈反對，強行通過要使立法院成為一權獨大的國會擴權法案，經憲法法庭宣告違憲後，這個會期竟變本加厲，再度以「1分鐘」霸凌委員會審查，以及史無前例封鎖立法院的手段，排除他黨委員開會，遂行「一黨修法」的違法會議。

「國民黨反民主的行徑，已逾越議事攻防底線，構成對台灣民主制度之明顯重大危害」，民進黨直言，面對脫序暴走的國會，透過人民行使直接民權的罷免制度，以及憲法法庭的違憲審查，是阻止國民黨毀憲、極權的最後制衡機制。

民進黨認為，一旦國民黨於院會強行暴力通過選罷法、憲法訴訟法修法，則台灣民主自我制衡、自我修復的機制將蕩然無存，也將對台灣公民社會與民主體制造成重大且不可逆的傷害。因此，民進黨別無選擇，在台灣民主受到侵害、破壞的時刻，「我們必須站出來，必須採取行動，我們必須守護民主！」

民進黨強調，對於國民黨反民主的惡行，民進黨予以最強烈譴責，也呼籲台灣公民社會，一同關注立法院失衡暴衝的現況，一起支持民進黨立院黨團的行動，相信理性公民的力量，終將戰勝恣意毀憲亂政的無良政客。

國民黨立委也想從從側門進入議場，民進黨立委力擋。（記者陳志曲攝）

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