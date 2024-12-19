楊烈現身討伐傅崐萁大遊行 鄭竹梅批國共聯合弱化台灣民主

民眾帶著偶像手燈上街遊行討伐傅崐萁。（記者陳志曲攝）

2024/12/19 21:49

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨明天將強行通過「選罷法」、「憲法訴訟法」及「財劃法」三大爭議法案。民團今晚在立法院外舉辦「冬季青鳥在台北：討伐傅崐萁大遊行」，藝人楊烈也現身，上萬民眾手拿手燈，高喊傅崐萁下台。鄭南榕基金會董事長鄭竹梅直批，國民黨聯合共產黨要弱化台灣民主，台灣民眾都有在注意，台灣人民是會站出來的。

鄭竹梅說，今天一路上都是年輕人，還有很多人手拿手燈，今天要告訴國民黨，人民都有在注意，現在站在這邊反對通過相關惡法。民主從來不是天上掉下來的，1991年許多前輩站在立法院外跟國民黨抗爭，要求廢止刑法100條，2024年國民黨又要把人民權利收回去，大家選擇站出來。

請繼續往下閱讀...

鄭竹梅指出，明天上午很多人要上班上學，但民主就像踩腳踏車，累了就到旁邊休息，會有人往前補，民眾今天手持的標語都會產生力量，這些文字、話語及人與人互動是有力量的。台灣人要站出來做自己主人，國民黨從沒有用黨的身分，為二二八事件和白色恐怖道歉，「台灣人民沒有忘記，記憶是要抵抗，每個人都會在適當時機與台灣產生連結」。

鄭竹梅批評，國民黨聯合共產黨要弱化台灣民主，台灣民眾都有在注意，台灣人民是會站出來的，後續要持續監督國民黨，大家可以打電話給國民黨立委抗議，展現台灣公民力量，要告訴國民黨和共產黨，台灣人民要做自己的主人。

民眾舉著星星諷刺國民黨也是追五星族。（記者陳志曲攝）

遊行民眾怒嗆國民黨，要求花蓮王傅崐萁「還我罷免權」。（記者陳志曲攝）

民眾高舉標語上街遊行。（記者陳志曲攝）

「討伐傅崐萁大遊行」萬人擠爆。（記者陳志曲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法