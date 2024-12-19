開巡邏車撞傷女騎士反提告 女警依誣告罪判刑

北市女警開巡邏車撞傷騎士，竟提告反制。高院依誣告罪判女警4月徒刑。圖為高院。（記者楊國文攝）

2024/12/19 17:05

〔記者楊國文／台北報導〕台北市警局士林分局柳姓女警，前年開巡邏車撞傷王姓女大生，雙方原本談妥以6600元和解；但女大生不滿柳女對她酸言酸語，慎而提告柳女過失傷害罪；柳女也不甘示弱，持不實診斷證明書，反告女大生過失傷害罪。士林地院依誣告罪，判女警4月徒刑；女警不服上訴，高等法院認定女警犯行明確，今仍判4月徒刑，不得易科罰金；可上訴三審。

法界指出，因誣告罪是7年以下有期徒刑之罪，即使柳女被判刑4月，依法也不得易科罰金，若此案將來判刑4月確定，柳女可聲請易服社會勞動，由檢察官依職權裁量，是否准許其聲請，若不准，將須入獄。

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判決指出，2022年3月23日晚上6時10分，柳姓女警開巡邏車，搭載同分局張姓小隊長，自北市士林區中山北路5段路緣貿然向左方駛出，左側車頭撞倒當時騎機車經過該處的王姓女大生，致人車倒地受傷。柳女見狀，立即煞車並下車協助將王女送醫，柳女本身並未受傷 。

柳女和王女說好要以6600元達成和解，不過，柳女卻對王女酸言酸語，且未表現出道歉的態度，王女因此對柳女提出過失傷害告訴。士林地院審結，認定柳女坦承犯行，且已賠償王女6600元，依過失傷害罪判柳女拘役50天，得易科罰金5萬元確定。

柳女不滿，明知自己並未受傷，為報復起見，同年4月2日赴醫院急診，明知其頸部輕微擦挫傷、右手痛等傷痛並非和王女車禍事故造成，卻持該診斷證明書誣告王女涉過失傷害罪，誣指王女穿越公車隙縫，導致她緊急煞車而撞到方向盤受傷而提告。

士院認定柳女誣告犯行明確，且始終否認犯行，但考量已與王女達成和解，判柳女4月徒刑，不得易科罰金。柳女不服，上訴高等法院。

高院依王女供詞、證人證述、相關事證，認定柳女並未因為和王女車禍事故受傷，竟持不實的診斷證明書提告王女涉過失傷害罪，具誣告犯意及犯行，今仍依誣告罪判刑４月，不得易科罰金。

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