不開會跑去洗頭 藍委徐欣瑩：民進黨立委奉送的時間當然要利用

召委國民黨立委徐欣瑩（前右）。（記者廖振輝攝）

2024/12/18 20:10

相關新聞：

宣告延長開會到晚上12點 國民黨召委徐欣瑩跑去洗頭「討論什麼浪費時間」

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院內政委員會今天（18日）排審行政院明年度施政計畫及收支預算報告，民進黨立委一早佔據主席台，反對確認16日選罷法修法議事錄，會議空轉一上午。國民黨召委徐欣瑩被綠委發現，下午跑去立法院內的美容室洗髮，對此，徐欣瑩說，這幾天議程繁忙，沒有注意到頭髮變得比較油，正好今天都找不到時間，本來以為要蓬頭垢面會面，「民進黨立委奉送的洗頭時間，我當然要利用。」

請繼續往下閱讀...

徐欣瑩說，一個立法委員在立法院吃飯、休息、開會或是質詢，都是充分抓緊時間。而且立法院美容院洗頭有一個好處，就是很快，20分鐘搞定，可能「比吃一餐飯還快！」

徐欣瑩說，民進黨杯葛議事，霸占主席台，讓會議無法進行。其他黨團的委員當然沒有義務奉陪，不可能乾守的等民進黨立委覺悟，要把握時間做自己更多的事。要回辦公室接電話、討論預算、研究法案，還要準備，把握時間約見民眾及政府官員，整理儀容，也是開會和會客必須禮儀的一部分。

徐欣瑩強調，「我問心無愧、我不陪民進黨立委浪費時間，只要恢復開會，我一定善盡主席的職責。綠媒沒什麼好批評，側翼、網軍也不用偷拍、誣衊，國民黨和我堂堂正正、認真議事。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法