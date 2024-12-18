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    首頁　>　臺北市

    疑傳訊息騷擾惹禍 醒吾男大生拿菜刀衝文化大學砍男大生

    警方到場制止雙方並協助送醫。（記者王冠仁翻攝）

    警方到場制止雙方並協助送醫。（記者王冠仁翻攝）

    2024/12/18 20:52

    首次上稿 19:14
    更新時間 20:52（新增案情、照片）

    〔記者王冠仁／台北報導〕就讀醒吾科技大學的19歲卓姓男大生，今天下午前往台北市士林區文化大學，與文化大學19歲劉姓男大生相約談判。未料雙方一言不合大打出手，卓拿出預藏的一把菜刀攻擊劉，但期間兩人左手都受傷，幸虧送醫救治後無礙。據悉，衝突起因疑似是劉透過網路傳訊息騷擾一名女子，該名女子的弟弟就是卓，卓為了替姊姊出氣才拿刀砍人。警方訊後將卓男依殺人未遂罪嫌送辦。

    醒吾男大生依殺人未遂罪嫌送辦

    台北市消防局在今天下午5時24分接獲報案，民眾聲稱文化大學華岡路有2名男學生受傷。救護人員到場後發現，兩人傷勢都集中在左手，且都是刀傷，幸虧兩人送醫救治後沒有大礙。

    警方初步調查，卓姓男子疑似近來聽聞姊姊頻頻收到騷擾訊息，他輾轉查出對方是就讀文化大學的劉姓男大生，今天下午帶著一把菜刀前往文化大學與對方相約談判，沒想到一言不合就爆發衝突。

    據了解，卓男聲稱他的姊姊被騷擾，於是與劉相約在文化大學後門外理論；劉男則說，卓男口中的姊姊，其實是他女友。

    警方說，卓男與劉男相約談判，雙方一言不合大打出手，幸虧當時文化大學後門警衛室警衛發現，上前勸阻奪刀並通知教官報警，衝突才沒有擴大。警方最後將卓男依殺人未遂罪嫌送辦。

    卓男拿菜刀砍劉男。（記者王冠仁翻攝）

    卓男拿菜刀砍劉男。（記者王冠仁翻攝）

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