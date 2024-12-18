3「毒友」合組販毒集團專賣喪失菸彈 不到1年賺近百萬

警方查扣不法所得與金項鍊。（記者王冠仁翻攝）

2024/12/18 13:21

〔記者王冠仁／台北報導〕26歲陳姓男子因為吸毒，輾轉結識25歲呂姓男子、24歲冷姓男子，這3名「毒友」因為吸毒開銷大，索性合組販毒集團；近來含有毒品依托咪酯的「喪屍菸彈」相當流行，他們遂販售喪屍菸彈與毒品咖啡包，販毒不到1年賺了近百萬元。警方溯源追查循線逮到陳等3人，他們雖然否認販毒，但由於事證明確，警方將他們依毒品罪嫌送辦，檢方複訊後聲押獲准。

北市警中正二分局今天宣布偵破這組販毒集團，警方先前透過一宗喪屍菸彈吸食案，向上溯源追查，輾轉查出毒品來自陳姓男子。警方再根據陳的交友、通聯情況追查，赫然發現原來陳與「毒友」呂男、冷男合組販毒集團，近來專門販售毒咖啡包與喪屍菸彈。

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警方調查，陳、呂、冷3人都有吸毒前科，3人也因為吸毒輾轉認識，他們年輕力壯卻不務正業，經常妄想一夕致富。他們平時因為吸毒開銷大，最後為了籌措買毒費用，決定開始販毒。

為了躲避警方追查、同行檢舉，陳等3人將販毒範圍刻意侷限在過往的「毒友圈」，只作熟人生意，或是靠朋友介紹，絕不透過手機通訊軟體散佈販毒訊息。同時還用新穎、鮮豔的外包裝來包裝毒品，再以喪失菸彈每個1800元、毒咖啡包每包500元的價格販毒。

案經警方長期布線跟監，警方掌握3人行蹤與作息後，日前兵分三路，先後前往陳等3人分別位於大同、士林、中山區的租屋處逮人，並查扣毒品依托咪酯菸彈、依托咪酯原料、毒品咖啡包等400包，以及不法所得32萬多元、金項鍊等。

據了解，陳等3人落網後，堅持不承認自己有販毒，對於相關細節也不願交代，只聲稱在租屋處內遭警方搜出來的毒品是「自用」，否認販毒。不過，警方根據相關事證，確認他們3人就是毒販，除了將他們依毒品罪嫌送辦，也正深入追查其毒品來源。

警方強調，依托咪酯已經在11月底被列為二級毒品，長期濫用依托咪酯可能對腦部及內分泌系統造成損害，施用後駕駛交通工具亦對民眾生命、財產有重大危害，不論是製造、運輸、販賣、持有以及施用皆有刑事責任，切勿以身試法。

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警方查扣毒品相關證物。（記者王冠仁翻攝）

警方查扣喪屍菸彈與毒咖啡包。（記者王冠仁翻攝）

警方破門逮人。（記者王冠仁翻攝）

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