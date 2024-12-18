找出減空污減碳共利方法 環境部明年3月將提空品政策白皮書

環境部表示，將邀集國內外專家成立「台灣空氣品質管理策略平台，並預計明年3月底前制定出新空氣品質政策白皮書。（記者陳嘉怡攝）

2024/12/18 13:24

〔記者陳嘉怡／台北報導〕減空污、減碳成為台灣邁入淨零社會的重要課題，環境部今（18日）表示，將邀集專家學者成立「台灣空氣品質管理策略平台」，並邀請民眾提出空品改善想法及建議，預計明年3月底前制定出新空氣品質政策白皮書，作為未來第三期空氣污染防制方案執行重點。

環境部長彭啓明表示，空品影響到國人健康，今年9月底環境部發布空氣品質標準加嚴法規，但現在管制工具還不夠，必須找到在追求淨零排放下，減碳和減少空污如何達到共利。為找到更好的工具和策略，將成立空氣品質管理策略平台，把專家找進來討論，並比照黑客松設置許願池，邀請民眾提出想法和建議，最快明年3月底提出空品政策白皮書。

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中央大學教授林能暉表示，今年提出新空氣品質標準，空品測站改成站站都需達標是很大的挑戰，地形和氣候造成的空污問題無法改變，只能從減少排放量著手，但要如何做、能做到什麼程度都需要科學基礎。今年與NASA合作的高屏3D空品實驗，監測高屏地區空品變化，明年此計畫會推展至雲嘉南，盼後年能再擴大到中部，進一步找出改善西部空品的對策。

美國田納西大學教授傅新義指出，氣候變遷是牽動空品很大因素，像是發生熱浪就可能會增加PM2.5，這是過去未曾考慮過的，但如今氣候變遷導致熱浪頻繁發生，制定政策時就需納入。

長榮大學綠能與環境資源學系教授賴信志提到，他長期在做大氣與空污數值模擬，台灣空品的確逐漸改善，但和民眾的實際生活感受和期待有落差，這必須有賴於建立平台科學對話，讓大家有機會站在同一條線，改善空氣品質。

環境部大氣司長張順欽說明，擬定空品政策白皮書，第一步會啟動好空氣許願池，邀請全民提出空品改善想法、創新點子或相關建議；第二步將集國內外專家成立「台灣空品管理策略平台」提供客觀政策建言；第三步則會召開公民咖啡館促進公眾討論；最後則是舉辦智慧城市永續清淨空氣科技論壇。未來空品政策白皮書，也將作為第三期空氣污染防制方案執行重點（2028年至2031年）。

環境部宣布，將邀集國內外專家學者成立「台灣空氣品質管理策略平台」，並邀請民眾提出空品改善想法及建議，預計明年3月底前制定出空氣品質政策白皮書。（記者陳嘉怡攝）

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