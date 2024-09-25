颱風「西馬隆」生成！對台無影響 氣象署估最快明日消散

今年第16號颱風西馬隆生成。（圖擷取自日本氣象廳官網）

2024/09/25 13:01

〔記者林志怡／台北報導〕近期台灣周邊有多個天氣系統出現，其中日本南方有一處熱帶性低氣壓TD20，已於今日稍早增強為颱風「西馬隆」，並經日本氣象廳發布。不過，中央氣象署說明，此一颱風生成緯度高、本身結構不佳，目前預估登陸前就會消散，時間最快落在明天，且對台灣並無影響。

中央氣象署預報員黃恩鴻指出，位於日本南方海面的熱帶性低氣壓TD20已在今日稍早、由日本氣象廳發布為今年第16號颱風「西馬隆」，此一颱風雖有對流爆發出現，但底層中心有偏移的情況，代表該颱風的垂直風切較強，後續預估將會緩慢往東北方向移動。

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黃恩鴻表示，由於此一颱風生成緯度較高、低壓結構本身也沒有很好，目前預估西馬隆登陸前就會消散，且時間最快落在明天，對於去日本旅遊的民眾也不會有太大影響，不過要注意其殘留的水氣影響，日本東半部地區可能會有降雨出現。

此外，除西馬隆之外，中央氣象署預估，本週末可能有另一個颱風可能生成。黃恩鴻說明，可能增強為前述颱風的低壓尚未出現，但預估會在台灣東側外海生成，並在假日期間於菲律賓海面區域增強為熱帶性低氣壓或颱風，但雨區尚無法完全確定。

對於未來一週天氣，中央氣象署提醒，台灣明天開始受到東北季風影響，加上周邊水氣豐富，北部、東半部地區降雨將較為明顯，中南部也會出現短暫雨勢；週六、週日（29日）受到東方外海的低壓區影響，北海岸、大台北、東半部地區同樣會有較大雨勢，中南部地區則需注意午後雷雨。

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