4所私立大學退場 教育部核定解散 校產有意承接方曝光

東方設計大學去年退場，今年學校法人被教育部解散。（資料照）

2024/09/12 19:11

首次上稿 16:04

更新時間 19:11 新增安置學生人數及校產後續

〔記者林曉雲／台北報導〕少子化衝擊私校猛烈，私立東方設計大學、環球科技大學、大同技術學院及明道大學完成退場、走入歷史，教育部今天召開私校退場審議會，依私校退場條例，核定這4所學校的法人解散。

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教育部今天下午召開「教育部第2屆私立高級中等以上學校退場審議會」第1次會議，由召集人教育部政務次長葉丙成主持，出席委員人數已達全體委員人數3分之2。

教育部說明，會議依「私立高級中等以上學校退場條例」規定，審議東方學校財團法人、環球學校財團法人、財團法人大同技術學院及明道學校財團法人等4所學校法人核定解散案，這些學校法人均於所設專案輔導學校停辦後，報請教育部核定解散，例如東方設大去年3月列為專輔，因師資質量不符規定，及3年2次列為預警學校，可用資金僅能支應到去年7月底，無外部資金挹注，但沒有欠薪，為了確保教職員及學生權益，該校主動申請112學年全面停招。

教育部說明，這4所學校法人經教育部核定解散後，學校法人應依退場條例第21條第2項及第3項規定，辦理清算及賸餘財產的歸屬事宜。

教育部晚間補充說明，4校共計898名學生安置到其他學校，大同技院80名學生、東方設大123名學生、環球科大320名學生、明道大學375名學生。

至於4校校產清算規劃，東方設大校產（土地和建物等）價值約24.83億元，已向退場基金申請墊付共約2億元，預定承接的高雄科技大學於8月1日起已代管校區。

環球科大校地係向台糖租地，校舍建物價值約18億元，已向退場基金申請墊付必要費用及其他債務共約6.2億元，經濟部及雲林縣政府都有意承接校地，後續將提報行政院跨部會平台討論。

大同技術學院校產價值約22億元，已向退場基金申請墊付必要費用及其他債務共約2.2億元，依行政院跨部會會議結論，嘉義校區校本部由嘉義市政府承接，太保校區由嘉義縣政府承接，嘉義縣政府8月1日起已代管太保校區。

明道大學校地主要係向台糖租地，校舍建物價值約13億元，已向退場基金申請墊付必要費用及其他債務共約5.4億元，衛福部及彰化縣政府都有意承接校地，後續將提報行政院討論。

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