吐瓦魯國會議長與賴總統會面 對台承諾堅定不移

賴清德總統今接見吐瓦魯國國會議長伊塔雷理（Iakoba Taeia Italeli）伉儷訪問團。（總統府提供）

2024/09/12 16:05

〔記者陳昀／台北報導〕賴清德總統今接見吐瓦魯國國會議長伊塔雷理（Iakoba Taeia Italeli）伉儷訪問團，感謝吐瓦魯政府長期支持台灣的國際參與，在國際場域為台灣發聲，捍衛台灣的與會權利。期盼兩國持續在各領域密切合作，深化夥伴關係，共同促進太平洋區域的永續發展；伊塔雷理也說，吐瓦魯了解全球經濟和軍事力量的重大影響，但對台灣的承諾始終堅定不移，並將延續45年邦誼同樣的精神，維護雙邊夥伴關係。

賴清德表示，首先歡迎伊塔雷理議長在今年2月上任後首度率團來訪，伊塔雷理是台灣多年的好朋友，過去在總督任內曾經兩度訪問台灣，也在2017年盛情接待蔡英文前總統的訪問團，訪團此行充分展現吐瓦魯朝野對兩國邦誼的支持和重視，他要代表中華民國台灣表達最誠摯的感謝。

賴清德指出，台灣和吐瓦魯過去幾年在醫療、農漁業、南島民族文化或資通訊等領域密切合作、創造出豐碩的成果，並共同面對氣候變遷的挑戰，跟美國、澳洲、紐西蘭等理念相近國家合作及交換經驗。

他說，上個月「全球合作暨訓練架構」（GCTF）研討會首度在吐瓦魯舉辦，台灣、日本及澳洲等國的講者分享各國面對氣候變遷衝擊的現況與政策，期盼未來台灣和吐瓦魯持續攜手推動各項國際合作，在國際上相互扶持，也加深各領域的夥伴關係，提升兩國邦誼。

賴清德也感謝伊塔雷理議長、吐瓦魯國政府，長期支持台灣的國際參與，除了持續在聯合國大會、世界衛生大會（WHA）等國際場域為台灣發聲外，在上個月的「太平洋島國論壇」也積極捍衛台灣的與會權利，讓兩國能夠一起為全球的繁榮發展貢獻心力。賴強調，台灣和吐瓦魯都是太平洋大家族的一分子，相信在訪賓支持之下，兩國的夥伴關係將更深，合作領域也將更廣，共同促進太平洋區域的永續發展，「我們一起來努力」。

伊塔雷理表示，他代表吐瓦魯政府及人民感謝中華民國台灣堅定不移的支持及慷慨，以及兩國間夥伴關係的力量與深度，台灣的幫助改變了吐瓦魯。

伊塔雷理表示，吐瓦魯了解全球經濟和軍事力量的重大影響，但對台灣的承諾始終堅定不移，並將延續過去45 年邦誼同樣的精神，維護雙邊夥伴關係，吐瓦魯會持續在國際場域為台灣發聲，並盼持續提升雙邊關係，確保兩國共同利益。

伊塔雷理說，這趟旅程充滿回憶且深具意義，他也誠摯邀請賴總統造訪美麗的吐瓦魯，相信將有助於強化兩國關係。最後，伊塔雷理議長感謝中華民國台灣的持續支持及合作，不僅解決吐瓦魯當前的需求，也為長期的成長和繁榮奠定基礎，期待未來持續強化兩國夥伴關係，共同合作，造福雙方人民。

賴清德總統今接見吐瓦魯國國會議長伊塔雷理（Iakoba Taeia Italeli）伉儷訪問團。（總統府提供）

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