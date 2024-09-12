6旬婦愛上葉門戰地醫生直奔銀行匯款 警與行員忙阻攔

60歲詹姓婦人日前在網路上結識一名自稱「葉門戰地醫生」的網友。 （記者鄭景議翻攝）

2024/09/12 15:26

〔記者鄭景議／台北報導〕60歲詹姓婦人在網路上結識一名自稱「葉門戰地醫生」的網友，在對方噓寒問暖下很快陷入戀情，她得知對方缺錢脫離戰地，詹婦為了想將戀人救出，昨直奔台北富邦銀行內湖分行想匯款10萬元，所幸內湖警分局及行員聯手勸阻，詹婦才知自己受騙。

據了解，該名網友自稱葉門戰地醫生，與詹婦在臉書結識，隨後每日透過LINE聊天，詹婦很快掉入戀愛陷阱，對方日前突然向詹婦表示需匯款1400萬元才能脫離戰地，詹婦便信以為真，前往銀行欲將帳戶裡10萬元匯款至詐騙集團提供的帳戶，經行員察覺有異通報員警協助。

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內湖分局員警透過雙方聊天紀錄發現，這種手法為常見假冒戰地醫生類型之詐騙手法，告知詹婦後，她才恍然大悟驚覺受騙，趕忙取消匯款，詹婦十分感謝警方及行員的熱心攔阻，幫忙守住辛苦所存的積蓄。

內湖分局表示，從今年1月迄今，與金融機構聯手攔阻新台幣6400萬元，內湖分局呼籲，詐騙集團慣用「假檢警詐騙」、「猜猜我是誰」、「假投資詐財」等詐騙手法層出不窮，如接獲可疑電話或訊息應提高警覺並冷靜求證，勿單憑電話中訊息輕易聽信指示操作ATM、辦理臨櫃匯款或提領現金面交。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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