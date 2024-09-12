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    首頁　>　臺北市

    北市就服處9/20聯合徵才釋出1309職缺 最高薪73K

    台北市就業服務處將於9月20日下午1點至4點，於市府一樓中庭舉辦聯合徵才，此次邀請25家廠商參與，領域跨及科技、醫療、製造、交通運輸、停車場、旅宿餐飲及百貨零售等行業，共有1309個工作機會，月薪最高的職缺更達到73K。（勞動局提供）

    台北市就業服務處將於9月20日下午1點至4點，於市府一樓中庭舉辦聯合徵才，此次邀請25家廠商參與，領域跨及科技、醫療、製造、交通運輸、停車場、旅宿餐飲及百貨零售等行業，共有1309個工作機會，月薪最高的職缺更達到73K。（勞動局提供）

    2024/09/12 15:06

    〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市就業服務處將於9月20日下午1點至4點，於市府一樓中庭舉辦聯合徵才，此次邀請25家廠商參與，領域跨及科技、醫療、製造、交通運輸、停車場、旅宿餐飲及百貨零售等行業，共有1309個工作機會，月薪最高的職缺更達到73K。

    台北市就服處邀集長庚國際能源、台灣三菱電機、馬光醫療網、藝康企業、台灣聯通停車場開發、大都會汽車客運、統一速達、寶盛國際（嘟嘟房）、台灣松本清、城市綠洲、第一名店、統康生活（家樂福超市）、荷蘭商愛特思（ZARA）、老爺榮康（北投老爺酒店）、瓦城泰統、城邦食品（一条通）、王座國際餐飲、京老滿餐飲、六角國際事業（日出茶太/英格莉莉/春上布丁/烘焙密碼/美利河）、金色三麥餐飲、起士公爵、瀧厚、悠旅生活事業（星巴克）、雲雀國際及潮品美食等25家廠商參與聯合徵才。

    勞動局長高寶華表示，此次徵才活動中經常性薪資達40K以上就有38個職缺、225個工作機會；起薪35K以上則有82個職缺、695個工作機會；當中「台灣松本清」徵求藥師，月薪達73K，是此次徵才職缺中最高薪。主管及儲備職有335個，專業技術職的釋出更不遑多讓，本次也提供許多無經驗即可上工的職缺，共計87個職缺、高達862個工作機會，佔總工作機會數六成六。

    就服處補充，為補足駕駛人力缺口、留住人才，公路局推動擴大徵才就業獎勵方案補助，單一駕駛人最高可請領13萬9288元；另旅宿餐飲業疫後缺工方案延至年底，民眾經就服站專案推介錄用後，除了原有薪資外，最長可領12個月之「專案缺工就業獎勵」（一般身分失業勞工全職每月6000元；中高齡等特定對象失業勞工全職每月1萬元、部分工時每月5000元）。

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