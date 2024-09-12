控介入罷樑 國民黨：民進黨不認輸、不檢討、不長進

國民黨立委李彥秀（中）、國民黨發言人楊智伃（右）和基隆青年代表林廷翰（左）召開「民進黨介入基隆罷免自打臉，廣發黑函不演了」記者會。（記者王藝菘攝）

2024/09/12 12:35

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今召開「民進黨介入基隆罷免自打臉，廣發黑函不演了」記者會，文傳會主委李彥秀指出，民進黨有沒有介入基隆市長謝國樑罷免案，全國人民都看得非常清楚，她並強調，如果謝國樑在市政上有違法亂紀與缺失，民進黨基隆市議員大可要求檢調調查，但民進黨卻是隨便栽贓抹黑，向基隆市民進行認知作戰，她並以「不認輸、不檢討、不長進」等9字，痛批綠營拿基隆市民的權益、市政建設做為政治鬥爭籌碼，卻反而打臉前基隆市長林右昌與民進黨自己。

李彥秀表示，林右昌在市長任內擺爛攤子，原本5年內應該完工的轉運站，直到今年7月才在謝國樑的善後下完工，基隆市田徑場等了3年半才完工，基隆市美術館的缺失竟有300多項，林右昌8年任內沒有在基隆市的主要建設上留下亮點，今天民進黨卻還在罷樑團體的背後進行操作。

不過，面對媒體詢問，國民黨是否會針對民進黨基隆市黨部提出告訴？國民黨發言人楊智伃只強調，國民黨一直站在公平正義、守護善良、守護市民公產的這一邊，相信民進黨的行為基隆市民眼睛雪亮都會看到，國民黨會不斷的闢謠，如果還有更惡意的抹黑、造謠，國民黨當然或做出強而有力的回擊。

楊智伃表示，民進黨基隆市議員最近切割罷樑團體，宣稱沒有介入罷免，但綠營議員提供服務處讓基隆市民連署，甚至還有人公開支持罷樑，林右昌也曾公然支持，綠營議員最近卻控告謝國樑侮辱，難道民進黨認為與罷樑團體站在一起是羞恥？

她還說，民進黨基隆市黨部製作的「輔選」文宣，早於8月就已經出現在罷樑團體的側翼組織，民進黨竟說沒有介入罷樑，種種錯亂行為難道不覺得很丟臉嗎？她深感不恥。

國民黨並找來一位基隆青年代表林廷翰發言稱，罷樑團體的13項罷免理由都非常可笑，也不成理由，通篇沒有重點，而且理由濫竽充數，基隆市東岸商場案已經證明是基隆市的市產，租客霸佔請警察協助取回，有什麼問題？

林廷翰還批評民進黨以操弄網軍的手段施壓謝國樑，「謝國樑也是人哪！被罷免到極致，當然也會崩潰啊！這只會凸顯民進黨與罷免團體根本不在乎心理健康，只會一味去霸凌別人，當個快樂的成年人，到底又有什麼問題？難道有人不需要快樂嗎？林右昌整天打嘴砲，甚至還去美國，這樣子難道不快樂嗎？」

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