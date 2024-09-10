與訪台胡佛學者餐敘 朱立倫：應思考核電廠延役 投資開發永續技術

國民黨主席朱立倫昨晚與來台訪問的美國史丹佛大學胡佛研究所學者專家餐敘。（國民黨提供）

2024/09/10 17:06

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席朱立倫昨晚在陳永康等國民黨立委與國民黨國際部主任黃介正、駐美代表秦日新陪同下，與來台訪問的美國史丹佛大學胡佛研究所教授戴雅門（Larry Diamond），胡佛研究所特聘訪問學人、海軍退役上將埃利斯（Jim Ellis）等人餐敘，朱立倫在席間強調，我國應思考延役核能電廠，並投資開發更安全、更永續的核能發電技術。

國民黨指出，這是朱立倫在一個月內第二度會見胡佛研究所的專家學者，雙方針對台美關係、國防與能源合作、兩岸關係、區域局勢進行充分意見交換。

黃介正指出，朱立倫在上月中旬拜會胡佛研究所，得到戴雅門等20多位專家學者的熱烈歡迎，昨晚餐敘中雙方延續上月的討論，針對台灣選後情勢和最新政局變化進行交流。

黃介正表示，美方朋友高度關注台灣能源安全與國防安全，朱立倫於席間明確表達國民黨立場，有鑑於國家安全和AI產業發展，我國須以最嚴肅的態度思考延役既有核能電廠，並持續與美國、歐洲及區域內擁有新型核能發電技術的國家合作，投資開發更安全、更永續的核能發電技術。

據黃介正轉述，有關國防安全與兩岸關係方面，朱立倫除重申強化國防與交流溝通的「2D戰略」，並明確表示國民黨支持台灣國防預算提升，但更希望執政黨將預算重點擺在不對稱作戰、系統和軟體，以因應現代化作戰需求；陳永康則強調我國必須盡快研擬「國家安全戰略」，並在台美軍事合作上，更重視人才培育、英語教學、重要部件在地維修。

國民黨指出，本次史丹佛大學胡佛研究所訪問團成員除戴雅門、埃利斯，還有前澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）、胡佛研究院高級研究員易明（⁠Elizabeth Economy）、胡佛研究所研究員陳仁宜（Lanhee Chen）、亞洲協會美中關係中心主任夏偉（Orville Schell）、胡佛研究所資深研究員澤里可（Philip Zelikow）、胡佛研究所研究員祁凱立（Kharis Templeman）、史丹佛大學教授費德（David Fedor）等人。

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