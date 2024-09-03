千萬人次國際客目標過半 周永暉：鼓勵小團遊花東

交通部觀光署署長周永暉3日表示，國際旅客人次已超過500萬人次。（記者蔡昀容攝）

2024/09/03 12:30

〔記者蔡昀容／台北報導〕交通部今年目標達1000萬人次國際客，但0403地震和颱風嚇跑不少旅客。觀光署署長周永暉今（3）日表示，目前來台人次超過500萬，會持續努力，除了推出花蓮「一來再來」補助，花東旅遊團補助門檻，也從每團20人下修到每團12人，鼓勵小團遊花東。

周永暉今天出席台灣自行車旅遊節活動表示，經過努力，國際來台情況漸漸恢復，來台人次已超過500萬，會持續努力；除了衝量，也希望能從「質」改變，吸引高端旅客。

花東觀光受震災重創，觀光署推花東自由行、團體旅遊住宿補助，周永暉表示，目前執行率超過3成；團體旅遊住宿補助門檻，原限每團20人以上，現已下修至12人，鼓勵大家以小團方式到花東。12人團旅住宿補助，適用8月15日以後出遊的旅行團。

周永暉表示，9月1日起針對花蓮加碼「一來再來」補助，原1人限用1次住宿補助，改採每月1人1次的優惠方案，至11月30日止；這項政策，最早是接到許多退休族的反應，希望讓出遊時間能更充裕，「國人很棒，多有互助心理，會想說到花蓮買東西或多住一晚」，很多縣市也盡量安排到花蓮開會，歡迎大家多多支持花蓮。

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