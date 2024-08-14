柯文哲爭議連環爆 胡采蘋：整個黨都在放火

對於柯文哲陷入的風波，柯文哲家人們也接連發聲。財經網紅胡采蘋昨發文表示「到現在我都開始同情KP了」，並說目前事態已發展成「整個黨都在放火」。（資料照）

2024/08/14 12:07

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席柯文哲近日爭議連環爆，監察院已展開查核柯文哲陷入的政治獻金「假帳」風波，對於柯文哲陷入的風波，柯文哲家人們也接連發聲。時常發表時事與財經看法的財經網紅胡采蘋發文表示「到現在我都開始同情KP了」，並說目前事態已發展成「整個黨都在放火」。

針對柯文哲陷入的風波，柯家人接連發聲，柯文哲的媽媽何瑞英13日強調對兒子有自信，貪的事情絕對沒有，「我敢說，隨便罵我們的人被雷公打、會被神明罰」。針對柯文哲妻子陳佩琪用兒子成立人頭公司的問題，陳佩琪9日聲稱，她算是有犯意但未有犯行，請法院從輕量刑；柯文哲胞妹柯美蘭10日受訪時則相挺兄嫂，但又強調自己對大嫂的事情一無所知。

胡采蘋昨發文指出，到現在我都開始同情柯文哲了，真的很少看到有公眾人物出事後，他媽媽、太太、妹妹都會跑出來的，整個黨的人都在放火，館長還腦衝嗆陳佩琪，亂上加亂，場面真的很壯觀，很像「家庭劇」。胡采蘋也在貼文底下留言：「罵我兒子會被雷劈哈哈哈哈哈這到底什麼鄉土劇台詞？」

許多網友留言回應胡采蘋：「木可媽寶歷險記～」、「整個災難現世報」、「唯恐天下不亂的家人」、「這樣子才熱鬧嘛～」、「這部一定要追起來！」、「忽然開播，又驚又喜高潮不斷，到處都在更新年度大戲！」知名作家九把刀也在底下留言：「溫馨。」

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