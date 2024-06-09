黃仁勳帶來AI熱潮及焦慮 葉丙成：善用AI成好幫手

教育部政次葉丙成推薦台大電機系教授李宏毅開的「生成式人工智慧導論」課程，深入淺出帶大家了解AI技術。（圖擷取自YT）

2024/06/09 14:46

〔記者林曉雲／台北報導〕輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳在台引起AI熱潮，也引發部分家長擔心自己和孩子「掉隊」。教育部政次葉丙成借調自台大電機系教授，他今天在臉書分享，台灣未來當然需要更多AI技術的研發人才，這是政府會持續努力的，但除了AI研發人才，台灣也很需要各種領域的人才：文化、商業、人文、金融、藝術、建築、土木、醫療等，能在各領域、在適合場域及工作上，能善用AI的人把事情做得更好的人，都是非常有價值的人，並不是每個人都要去做AI技術研發才有價值，邀請大多數人試著開始使用AI、讓AI成為好幫手、讓自己越用越順手、工作上的生產力或是效率品質逐漸提升，這樣就很好了，不需要焦慮。

葉丙成表示，黃仁勳來訪熱潮，給了大家對AI未來發展的期待，但也讓許多人對於AI焦慮，擔心是否自己是否能跟得上、擔心自己學的領域不是AI會不會發展就受限，他會分成兩個層面來看，一種是研發AI相關技術（軟體及硬體）的人，一種是能使用AI在自己場域做出厲害作品的人，即使AI當道，也不是大多數的人都該去做AI技術研發的工作。

他提到未來值得關注的是，如何善用AI科技幫忙工作領域，創造出價值跟好成果，這會是AI興起後的重要素養，例如做行銷的人善用AI創造厲害的文案；公司法務善用AI找出合約問題；做教育的人善用AI幫忙設計教案；讓自己學會用和慣用AI在生活上及工作上創造價值，是許多人可以做到，且很好上手，只要願意花時間學，都可以學，與其焦慮，先讓自己成為願意開始使用AI做事的人。

葉丙成也推薦台大電機系教授李宏毅開的「生成式人工智慧導論」課程，舉例如動漫、生活等讓人覺得非常有趣，深入淺出讓大家了解AI技術，因此他在台大開的AI課程有上千人修課，這學期課程錄影都放在YouTube上，鼓勵想了解AI的高中生，可善用李宏毅的課程自主學習。

教育部政次葉丙成（右二）今在臉書分享，邀請大家善用AI成為好幫手。（資料照）

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