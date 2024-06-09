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無業男鎖定台北東區餐飲業鑰匙藏店外 4度闖空門搜刮得手近7萬

葉嫌在店外取得鑰匙後，進入餐酒店行竊。（記者陸運鋒翻攝）

葉嫌在店外取得鑰匙後，進入餐酒店行竊。（記者陸運鋒翻攝）

2024/06/09 14:24

〔記者陸運鋒／台北報導〕曾擔任送貨員的葉姓男子，因得知台北市東區商圈一些店家，會將鑰匙放置店外隱密處，他一個多月來連續闖空門搜刮4次，得手近7萬元，其中1間店家甚至被偷了3次，大安警分局鎖定涉有重嫌的葉男，持拘票、搜索票將其逮捕送辦。

警方今公布此竊盜手法影像並呼籲，民眾勿貪圖一時方便，將鑰匙或貴重物品放置於住家外或店外，以免成為宵小下手目標。

警方調查，目前無業的35歲葉嫌曾擔任過送貨司機，因此熟悉不少餐飲業者會在閉店時，將大門鑰匙放置店外地毯下方或門窗旁等隱匿處，葉嫌則趁著凌晨時分隨機挑選下手目標。

據查，葉嫌5月上旬先鎖定敦化南路一段某牛肉麵店，取得鑰匙後進入行竊，得手3萬多元，而他5月中旬時，又潛入忠孝東路四段某餐酒館行竊，得手1千多元，食髓知味的他，分別又在5月下旬及6月初，以同樣方式潛入牛肉麵店搜刮，再度得手3萬多元。

警方表示，專案小組調閱監視器比對嫌犯影像、行竊手法，鎖定葉姓男子涉有重嫌，於6日中午持拘票、搜索票，前往葉嫌位在新北淡水新春街租屋處，將其查緝到案。

警詢時，葉嫌稱因缺錢繳房租，才會連續犯下竊盜案，詢後，依加重竊盜罪嫌移送台北地檢署偵辦。

警方持拘票、搜索票將葉嫌逮捕到案。（記者陸運鋒翻攝）

警方持拘票、搜索票將葉嫌逮捕到案。（記者陸運鋒翻攝）

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