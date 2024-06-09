國道已有2路段開始塞 今天下午避開11地雷路段

國道一號南向342.4公里處，9日上午發生8輛小客車追撞事故。（高公局提供）

2024/06/09 12:32

〔記者蔡昀容／台北報導〕今（9日）是端午連假第二天，上午時段主要壅塞路段，是國一北向汐止系統至五堵、國五南向南港系統至石碇；至於下午時段，高速公路局預判將有11路段易壅塞。

高公局預估，今天下午重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。

高公局建議，西部國道南向用路人儘量於12時之後出發，國5南向用路人建議於17時後出發；用路人可透過高速公路1968網站及App，並於行駛途中收聽警廣，掌握即時路況資訊，避開壅塞路段。

高公局說明，今天上午發生4起國道事故，均導致車輛回堵，嚴重影響整體車流。10時43分，國3北向17.1公里處發生2起小客車追撞事故，2小客車占用外側路肩、3小客車占用外線車道，於11時02分排除，造成後方車流回堵3公里。

10時36分，國1北向358.5公里處小貨車翻覆，占用外側及輔助車道，於11時22分排除，造成後方車流回堵6公里；11時15分於國1南向342.4公里處發生8輛小客車追撞事故，占用內線車道，於11時40分排除，造成後方車流回堵5公里。

但就交通量來說，據高公局統計，今截至11時，國道全線交通量為29.9百萬車公里，今日交通量預估112百萬車公里，仍在預期流量範圍內。

高公局呼籲民眾出門務必檢查好車況、養足精神，繫妥安全帶、注意車前狀況並保持安全距離，切勿超速、疲勞、分心駕駛。

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