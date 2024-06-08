大專啦啦隊錦標賽中華大學3冠王 康寧大學女子團體3連霸

康寧大學拿下今年大專盃啦啦隊女子團體三連霸冠軍。（康寧大學提供）

2024/06/08 17:05

〔記者林曉雲／台北報導〕大學生高度關注的「112學年度大專啦啦隊錦標賽」近日落幕，台北健康護理大學、台北市立大學、體育大學、康寧大學、世新大學、輔仁大學、中華大學等分奪得各組冠軍，台灣大學、清華大學、陽明交通大學及政治大學也未缺席。

其中，康寧、輔仁、世新及中華等校競爭特別激烈，康寧大學寫下女子團體3連霸冠軍紀錄，並拿下一般嘻哈雙人組冠軍2連霸；中華大學則奪下團體組、公開4人混合組及公開5人全女組三冠王。

以一般女生4-5人組為例，國北護以288分拿下冠軍，康寧大學僅以2分之差286分居亞軍，接續名次依序為南台科大、東海大學、中華醫事科大，清大以200分拿下第6名，第7名是亞洲大學，政大第8名，台大第9名，中山醫學大學第10名。

此外，一般男女混合組競爭也非常激烈，前3名是南台科大、中原大學、中正大學；一般嘻哈雙人組則由康寧大學搶下隊史第2座金盃，完成2連霸。而台北市立大學則拿下公開嘻哈雙人組冠軍。

另，公開男女混合組賽只有輔大、世大及元培醫事科大3所學校參賽，輔大和世新皆為競技啦啦隊傳統強權，元培科大則在今年加入戰局，輔大終以368.7分蟬聯冠軍寶座。

啦啦隊評分共有10項，包括技巧（風格執行）、動作正確性（控制）、動作力度、延伸（彈性）、音樂性、難度、創意（風格）、整體表演（視覺效果）、音樂同步性、整體效果。

康寧大學校長陳清溪說，競技啦啦隊是結合體操、特技、口號及舞蹈編排的高強度運動，啦啦隊比賽受各大學矚目，選手們身著鮮豔服裝，展示充滿活力的舞步和精湛技巧。資管王郁喬和企管沈芯妤即靠著流暢吸睛的舞步搶下一般嘻哈雙人組冠軍。

中華大學校長劉維琪說，競技啦啦隊已培育10多位國家級選手，為校也為國爭光。今年4月底赴美國參加世界啦啦隊錦標賽的學生劉晨誼，在世界啦啦隊錦標賽奪混合組第3名佳績，今年大專盃也超越去年成績拿下冠軍。

中華大學奪下大專盃啦啦隊競賽的團體組、公開4人混合組及公開5人全女組三冠王。 （中華大學提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法