武肺疫情升溫 北基籲接種XBB疫苗

2024/06/16 05:30

〔記者林承鴻、盧賢秀／綜合報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情升溫，北市六月二日至八日新增卅九例確定病例，較前一週新增二十例明顯上升；基隆市六月以來通報病例共十一例，還要持續觀察。兩市衛生局籲民眾儘速前往合作醫療機構接種XBB疫苗，以降低感染後併發重症及死亡風險。

北市新增39例

武漢肺炎初期症狀包含發燒、咳嗽、頭痛及肌肉痛，部分個案可能出現噁心、嘔吐或腹瀉等腸胃道症狀。台北市衛生局建議，如有疑似症狀，應先使用武肺家用快篩試劑自我檢測，如檢測結果陽性，建議不上班、不上課，在家休息至症狀緩解，如有就醫應告知醫師快篩結果。

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基隆市衛生局則指出，目前有發燒高於卅八度或有呼吸道症狀十四天，出現肺炎需氧氣治療或其他併發症，住院治療檢測出武肺病毒才需通報，一般輕症自行管理即可。

台北市衛生局表示，鑒於國內疫情升溫，國內外武肺疫情傳播風險持續，提醒滿六個月以上民眾儘速接種疫苗。莫德納XBB.1.5疫苗提供滿六個月以上民眾接種一劑，Novavax XBB.1.5疫苗則提供滿十二歲以上民眾接種一劑，兩種廠牌擇一接種，民眾可上衛生局網頁查詢疫苗接種地點資訊。

基隆通報11例

另外，六十五歲以上長者、五十五到六十四歲原住民、出生滿六個月以上免疫不全或免疫力低下等高風險對象，可於接種第一劑且間隔十二週後再接種第二劑以增強保護力。

六十五歲以上長者、有慢性病、免疫不全或免疫低下病史等具重症風險因子者，如家用快篩檢測武肺陽性後，應配戴口罩儘速就醫，由醫師評估是否符合公費口服抗病毒藥物適應症，即早接受治療。

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