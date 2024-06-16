北市10大噪音車投訴熱點 未設固定式照相

根據台北市統計，去年噪音車輛投訴突破四千件，創近年通報件數最高紀錄。 （北市環保局提供）

2024/06/16 05:30

環局︰固定式聲音照相設備需符合設置規範 已爭取補助至少20套

〔記者楊心慧／台北報導〕夜裡常有噪音車輛擾人，雖可依《噪音管制法》開罰一八○○至三六○○元，但嚇阻效果卻有限，民眾投訴件數有日益上升趨勢，根據台北市統計，去年噪音車輛投訴突破四○○○件，創近年通報件數最高紀錄，但台北市議員何孟樺交叉對照卻發現，民眾投訴的前十大熱點，均不在台北市二十處固定式聲音照相設備所設之處，難怪民眾投訴案件會持續增加。

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市府設20處監測點 另3套移動式

何孟樺指出，為因應噪音車猖獗，北市二○二一年起引進聲音照相系統，卻仍不見嚇阻之效，經了解，台北市目前於廿處設有固定式聲音照相設備，另有三套移動式聲音照相設備；但台北市前十大噪音車民眾投訴熱點，包含文山區福興路、內湖區行善路口、文山區辛亥路五段三號、文山區忠順街二段與興隆路四段交叉口、中山區北安路往內湖路一段方向、士林區故宮路往自強隧道方向、士林區中正路、大安區基隆路三段與辛亥路三段口、北投區大度路一段、松山區市民大道，卻都不在市府設置的二十處監測點。

公車站、捷運軌道旁等不建議架設

對此，北市環保局環保稽查大隊說明，固定式聲音照相設備需符合環境部設置規範，以避免其他音源干擾，包含不建議架設於公車站旁、捷運軌道旁、中央分隔島、隧道出口、上下坡路段、不足八公尺得巷弄內等，設置位置應距離大型反射面，如大樓外牆至少一公尺，半徑三．五公尺範圍內，垂直上方應無高架道路、陸橋、高架軌道等設施。

環保稽查大隊指出，固定式還需有可架設的桿件及可用的電力，電力來源為借引警察局監視器、交工處桿件的電力或向民宅借電等，雖有評估內湖區、文山區、北投區、中山區等各路段設置，但受限於山區道路、夜間照度、坡度、電力等因素，才會多採移動式設備取締，環保局已於上個月向環境部爭取補助至少廿套設備，並將持續針對噪音車陳情熱點加強取締。

去年投訴破4千件 創3年來最高

何孟樺說，根據統計，近三年民眾通報噪音車輛案件數，二○二一年有二四六六件、二○二二年有二七○九件、二○二三年則有四六○三件，截至今年二月已有五二八件，每年逐年上升，且二○二三年突破四○○○件，創下近年獲報件數最高紀錄。若將固定式聲音照相設置於民眾投訴熱點，取締成效提高，民眾投訴件數就會下降。

10大噪音車投訴熱點。（資料來源：市議員何孟樺辦公室 製表：記者楊心慧）

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