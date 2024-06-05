北市「文化就在巷子裡」表演篩選嚴苛 鍾沛君憂擠壓地方團體

北市文化局辦理「文化就在巷子裡」活動，國民黨台北市議員鍾沛君指出，演出團體甄選標準過於嚴苛，可能壓縮地方團體參與機會。（藝文推廣處提供）

2024/06/05 19:41

〔記者詹湘淇／台北報導〕為將藝文活動推廣至社區，北市文化局辦理「文化就在巷子裡－社區藝術巡禮」活動，但國民黨台北市議員鍾沛君指出，甄選標準過於嚴苛，要求演出團體須持有登記證，音樂展演類團體還須自備專業演出水準之燈光、音響設備，可能壓縮地方業餘表演團體的參與機會，有違藝文推廣的本意。

「文化就在巷子裡」演出團體徵選條件明訂，須持有文化局核發之演藝團體登記證、立案一年以上的表演藝術團體、公司行號，或國內登記立案的表演藝術專業相關非營利事業法人或團體，且須檢附上半年度納稅證明、半年內信用證明。針對音樂展演類節目，文化局要求展演團體設計與社區民眾互動的相關元素，提案人聲部分需搭配聲樂家、歌手或藝人，同時要求配有專業演出水準之燈光、音響設備與服裝。

國民黨台北市議員鍾沛君對此指出，「文化就在巷子裡」本意是推動文化藝術進入基層、讓全民共同參與，然而有些社區型業餘表演團體規模不大，或多為樂齡人士組成，即便與社區關聯緊密，也有意願與市民朋友同樂，卻因甄選標準限制，難與專業展演團體競爭名額，只能成為遺珠之憾。

鍾沛君也建議文化局偕同資訊局建構線上平台，媒合有表演意願的團體與場地資源，讓基層的小型非專業團體能有機會進行公開展演、成果發表，不僅能滿足業餘表演團體表演的需求，也能活化閒置空間，請相關局處一個月以內完成可行性評估。

文化局藝文推廣處回應，只要符合各縣市文化局核發的演藝團體登記證、公司行號，或國內登記立案的表演藝術專業相關非屬營利事業法人或團體，都歡迎各界申請，以往也有屬於在地的藝文團體提出申請，都能豐富節目多元性。

藝文推廣處表示，「文化就在巷子裡」自1997年辦理至今，每年平均吸引超過3萬人次參與，藉此引起市民欣賞表演藝術的興趣和素養，同時每年在團體演出時，也會由專家學者評鑑，讓節目精進，提升水準品質。

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