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為兒陳情到為孫...... 南港萬福里4鄰劃共同學區終於有譜

台北市長蔣萬安今天與南港區里長座談。（記者田裕華攝）

台北市長蔣萬安今天與南港區里長座談。（記者田裕華攝）

2024/06/05 17:02

〔記者何玉華／台北報導〕台北市長蔣萬安今（5）天與南港區里長座談，率先發言的萬福里長林建華無奈的提出，里內有4個鄰被劃為信義區瑠公國中學區，孩子被迫捨近求遠，無法就讀約10分鐘路程的成德國中，每天多花雙倍路程，希望市府能化為共同學區，讓學生、家長多一個選擇；蔣萬安當場要求教育局朝共同學區劃定。

林建華說，萬福里約5分之4的學生都是就讀南港區成德國中，但有4個鄰被畫到信義區的瑠公國中學區，路程多出一倍；早年就有里民來罵他說，成德國中比較近，為什麼兒子必須去唸瑠公？為安撫里民，還協助他遷戶籍；沒想到日前這里民又找來，原來是輪到孫子要上國中了，但學區的問題卻還沒解決。

林建華說，去年曾向區公所建議將4個鄰劃為共同學區，讓學生、家長都多一個選擇，但至今還維持原狀，這次向市長反映，希望能獲得解決。

蔣萬安當場向教育局確認成德國中沒有額滿，裁示朝共同學區方式解決問題；教育局說明，根據學區畫分與調整辦法，需綜合考量學校發展、交通距離、通學安全、學校容量、班級人數及社區發展等因素，萬福里6、8、18、19鄰原是瑠公國中的學區，後續將改為與成德國中的共同學區。

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