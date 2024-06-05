司改會阻打詐科偵法 劍青檢改痛批根本「禍亂國家」

劍青檢改批民間司改會禍亂國家。（資料照）

2024/06/05 16:42

〔記者陳彩玲／台北報導〕行政院會推動「打詐4法」，立法院審議在即，但民間司改會等民團昨提出質疑，包括「詐防條例」凍結帳戶規範混亂、欠缺救濟程序；「通保法」巨幅擴增監控項目、下修監控門檻，恐有侵害隱私、資訊自主之嫌等。對此，劍青檢改痛批，詐團肆虐橫行，民間司改會竟在最後一刻，拿一堆荒謬且早已被草案解決的理由，試圖無端阻擋，根本禍亂國家。

劍青檢改今天下午發聲明表示，當前詐團肆虐橫行，民眾早已發出巨大怒吼，本會多次具體建言，應強化各項行政作為，並儘速立法通過科技偵查法制，尤其GPS及M化車等科技手段，更經過本會研討會大力呼籲，本週草案於立法院已有明顯進展，見到曙光。詎料，民間司改會竟在最後一刻，突然跳出來拿一堆荒謬且早已被草案解決的理由，試圖無端阻擋，根本禍亂國家，讓詐團無法可查，安心大賺暴利。

劍青檢改認為，民間司改會的論述毫無具體建言，更無任何解決方法，只知一昧批判反對，已嚴重阻礙國家法制的進步，更經常假司法改革之名，表面上說保障人權，實際上讓國家缺乏法制，導致更沒人權，藉此縱容大量灰色地帶，滋養詐團生長，最後讓司法背鍋，其行徑無異傷害司法，更沒收被害人權益。

劍青檢改更點名監委高涌誠，近兩年來一再利用職權，反複彈劾檢察官，意在迫使承辦檢察官去偵辦特定人士；一方面又常高舉人權，吶喊保障人權，根本雙標至極，無異竊據廟堂，禍亂朝綱。試看最近有名嘴宣稱可用手機流量分析群眾一事，不論調查結果為何，都更加證明流量資訊絕對有納入科技偵查法制管理的必要，民間司改會昨對此事竟一句話也不敢吭，更足見渠等的政治意向和政治考量，其有何法律人之精神可言。

劍青檢改籲請立法院，科技偵查法制的立法乃國之大事，草案中有疑慮者均已刪除或補強，相關法官審查機制均已健全，請勿受民間司改會之不當干擾，盡速審查通過，為國家樹立完善的法律建制。

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