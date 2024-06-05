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拜登重申願出兵保衛台灣 藍委質疑選舉考量

美國總統拜登近日第五度重申，若中國試圖改變台灣現狀，美方願意出兵保衛台灣。（美聯社檔案照）

美國總統拜登近日第五度重申，若中國試圖改變台灣現狀，美方願意出兵保衛台灣。（美聯社檔案照）

2024/06/05 16:33

〔記者林欣漢／台北報導〕美國總統拜登近日第五度重申，若中國試圖改變台灣現狀，美方願意出兵保衛台灣。國民黨立委賴士葆今日指出，美國的承諾要審慎看待，政客在選舉期間的言論多有選舉考量，台灣不應成為大國之間的籌碼，成為戰場，避免戰爭是最重要的。

賴士葆舉例，烏克蘭要申請加入北約，而北約承諾保護其成員國，但在烏克蘭受到攻擊時，北約並未直接介入。因此，他質疑美國是否真的會替台灣打仗。

國民黨立委鄭正鈐也認為，美中角力對台灣並非好事，如何在兩國之間取得平衡，是對執政者智慧的重大考驗。美國是否真的會出兵保護台灣，還是僅是選舉語言，需仔細分辨。

國民黨立委許宇甄表示，拜登受訪的過程並未承諾派兵到台灣駐防，看字面比較像是提供武器或是防衛系統幫助台灣。這段談話跟烏克蘭所面臨的現況幾乎一致，因此要思考的是如何維持兩岸和平，而非讓衝突加劇，陷入無法挽回的地步。

許宇甄指出，拜登接受專訪的時間是在5月28日，時間落在賴清德總統就職演說之後，意味著美國希望台海維持穩定和平發展，不支持台灣獨立，要避免兩岸引發衝突，減少地緣政治風險。

許宇甄強調，從拜登的專訪可以看到，美國始終要掌握最大的主動權，維持區域和平的目的是讓美國利益最大化，而目前最佳利益就是兩岸維持現狀，避免風險升高。

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