立院三讀》議員助理補助費月增8萬 村里長春節補助費7.5萬明年上路

立法院會4日三讀通過《地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例》部分條文修正草案，增訂發給村里長春節慰勞金新台幣7.5萬元，修法通過後，藍、綠兩黨立委在場中合影，記錄這一刻。（記者廖振輝攝）

2024/06/04 16:46

〔記者李文馨／台北報導〕議會助理薪資凍漲24年，立法院院會今（4日）三讀通過「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例修正案」，每位議員的助理補助費總額上限，直轄市議員從每月24萬調升至32萬元、縣市議員從每月8萬提高為16萬元；另明定村里長春節事務補助費7.5萬元，經費由內政部編列預算支應之，預計明年元旦上路。

地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例自2000年實施以來，未曾調整地方民代公費助理補助金額。三讀條文明定，現行直轄市議員助理補助費總額，從每人每月不得超過24萬元，提升到32萬元；縣市議員每人每月不得超過8萬元，提升到16萬元。

針對村里長的「春節慰勞金」，三讀條文明定，村里長由鄉鎮市區公所參照軍公教人員年終工作獎金發給規定，編列預算於春節期間另發給事務補助費，其金額以村里長事務補助費數額為基準計算，該支出由內政部編列預算支應；參照軍公教人員年終工作獎金1.5個月，以5萬元為基準計算，村里長每年春節可領7萬5千元。

在地方民代為民服務費部分，直轄市議員從現行2萬元調高至4萬元、縣市議員從9千元調高至2萬元，鄉鎮市民代表從3千調高至5千元。另考量原住民地方民代長期面臨服務轄區範圍較廣，第5條附表註四明定，原住民之直轄市及縣市議員、鄉鎮市民代表為民服務費每人增加20%。

此外，三讀條文也增訂，村里長任職滿6屆且年滿65歲者，應給予慰勞金及表揚，其額度及支給辦法由內政部訂定之，條文明定自明年1月1日起施行。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法