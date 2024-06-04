台中凹版印刷工廠非法偷排廢氣 5年短繳8400萬元空污費

環境督察人員使用科技儀器蒐證，揪出台中一家凹版印刷工廠使用非法管道排放廢氣。（環境部提供）

2024/06/04 13:30

〔記者陳嘉怡／台北報導〕環境部利用科技儀器揪出台中一家凹版印刷業者非法繞流偷排廢氣，將未經處理的含甲苯、二甲苯的揮發性有機物廢氣逕行排放到大氣中，嚴重影響空氣品質。全案近日由台中地檢署偵結，將該公司負責人等4人提起公訴，並向法院求處沒收業者5年來短繳的空污費犯罪所得共8400萬元。

環境部環境管理署中區環境管理中心主任葉廼群表示，此案是執行排放揮發性有機污染物事業查核專案計畫時，發現該工廠附近的微型感測器空氣盒子出現異常高值，隨後透過智慧勾稽區域智慧空品感測物聯網（AIoT）及環保系統申報資料等大數據分析，掌握到該公司未依製程實際使用有機溶劑數量申報，蓄意短繳空污費。

為蒐證業者非法管道排放廢氣，後續再運用無人機載具及紅外線氣體顯像儀等科技工具監控，發現該公司於廠房頂設置多處非法排放管道，將未經處理的含甲苯、二甲苯的揮發性有機物廢氣逕行排放到大氣中，嚴重影響空氣品質。

葉廼群表示，此案從前年7月間展開檢調警環聯合查緝行動，發現業者因產能擴增、製程原物料使用量增加，照理說廢氣量也會增加，但業者卻為了少繳空污費，刻意在空污費申報系統中短報製程原物料使用量；另私自設置非法排放管道，並以電子閥門控制躲避查緝，將未經處理的含甲苯、二甲苯的揮發性有機物廢氣排放至環境空氣中。經調查發現業者5年來共短繳8400萬元的空污費。

全案近日由台中地檢署偵結，以涉犯空污法申報不實及刑法詐欺得利等罪，將該公司及負責人、從業人員4人提起公訴，並向法院求處沒收短繳空污費的犯罪所得8400萬元。台中市環保局也依空污法裁處208萬元罰鍰。

環境督察人員以無人機載具，確認台中凹版印刷工廠偷排廢氣的非法管道。（環境部提供）

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