柯文哲指查弊並非優先 李彥秀：在野溝通找最大公識訂優先順序

國民黨文傳會主委、立委李彥秀。（資料照）

2024/06/04 12:16

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院職權行使法修正案三讀通過後，立法院國民黨團總召傅崐萁日前表示，要清查過去8年的所有弊案；不過民眾黨主席柯文哲表示，民眾黨不會把徹查過去8年的弊案，當作現在的第一優先。國民黨文傳會主委、立委李彥秀今受訪說，在野的合作和溝通，國民黨團會找出最大的共識和交集點，從優先順序進行排列。

李彥秀表示，在野的合作和溝通，順利的把每一個台灣民眾關心的法案通過，國民黨會持續進行，希望每一個法案都會有機會和共識，但會排出優先順序，會從民生法案來進行，不管是行政院的擴權還是弊案都是民眾所關心的。

對於立法院長韓國瑜希望先推動民生法案，國民黨立委徐巧芯表示，黨內認為一些比較會有爭議和衝突的法案可以稍微延宕，之前一場4次的衝突各黨都已經精疲力盡，國民黨團很早就有共識政治性法案要搭配民生法案。

而傅崐萁希望本會期通過花東三法，國民黨立委謝衣鳯表示，國民黨團認為，目前是不是在委員會針對相關的可行性評估和工程評估，能有一個相對完整的專案報告來共同討論，畢竟台灣高鐵民進黨也希望延長到屏東宜蘭，這兩個部分如何做，未來環島高鐵及花東快如河完成都可以共同來討論。

媒體詢問對於這三法是否擔心排擠到其他縣市的預算，謝衣鳯表示，台灣每個縣市都有希望做的地方建設，所有的討論都可以在委員會詳實的討論，提出先後次序，也許目前可能在某一些工程無法做時可以緩做。

謝衣鳯說，環島高鐵屏東、宜蘭要做了以後才能成為一個環島網路，可能沒辦法那麼快，就這些部分，中央的執政團隊要有一個完整規劃，而不是用哏圖抹黑污衊國民黨團要給與花東民眾一個便利的交通。

國民黨立委賴士葆表示，他在黨團大會建議，可行性評估、財務分析和一些技術問題都要再召開產官學的專家會議，討論個兩三場再回頭過來講清楚，有些委員也認為執行內容不是那麼清楚，進入深水區，希望能夠更加周延。

國民黨立委羅智強表示，黨團都會有充分的討論，不管任何議案，大家有一個共同的想法後自然會對每一個法案提出我們的態度。

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