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李西河接任北市警察局長有政治考量？ 蔣萬安：相信專業

對於外界質疑新任警察局長與北市無太大淵源，也無特別交通專才，是否有政治考量？蔣萬安表示，當然不希望有任何政治介入，他相信警察同仁的專業。（記者方賓照攝）

對於外界質疑新任警察局長與北市無太大淵源，也無特別交通專才，是否有政治考量？蔣萬安表示，當然不希望有任何政治介入，他相信警察同仁的專業。（記者方賓照攝）

2024/06/03 16:57

〔記者江采蓁／台北報導〕內政部警政署指派副署長李西河接任北市警察局長，而非原先台北市長蔣萬安屬意的警專校長方仰寧，引發熱議。台北市議員林珍羽今（3）日質疑，新任局長與北市無太大淵源，也無特別交通專才，是否有政治考量？蔣萬安表示，當然不希望有任何政治介入，他相信警察同仁的專業。

台北市議會今日進行總質詢，市議員林珍羽以「要蘋果、給芭樂」舉例，中央硬塞警察局長人選給蔣萬安心情如何？人選當然一樣好，但是感受很差，未來北市恐會發生更多陳抗，面對非首選的局長未來如何合作，她強調，現在大家都知道新任局長非首選，底下同仁如何應對，「台北市還能掌握在市長手中嗎？」

蔣萬安坦言，對溝通過程感到遺憾，「原本承諾的事卻沒有做到」，希望未來不再發生這樣的事，但針對警政工作不能耽擱，自己對個別人選沒有意見，為了整體考量，北市的交通、安全、維安才是最重要的，他強調，自己對警察同仁第一線執法、維安深具信心。

此外，林珍羽質疑新任局長與北市無太大淵源、也無特別交通專業，是否有政治考量？蔣萬安表示，他當然不希望有任何政治考量、介入，但他相信警察同仁一直秉持專業，市府也有三安會報，透過跨局處定期檢討推動政策。

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