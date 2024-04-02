青年團體聚集立院 籲民主基金會執行長人選應民主協商

包括共生青年協會、陳文成博士紀念基金會等民間團體與青年團體代表，2日共同發起「民主與人權是檢視台灣民主基金會執行長的基準」聲明連署，呼籲新任執行長人選能堅守民主、人權價值。（記者劉信德攝）

2024/04/02 14:49

〔記者吳哲宇／台北報導〕陳文成博士基金會、台灣大學研究生協會與台灣共生青年協會等民間與青年團體，在立法院舉行「民主與人權是檢視台灣民主基金會執行長的基準」記者會，共同呼籲台灣民主基金會執行長應依「民主協商」慣例方式，由民主董事長任命經董事會通過。

台灣大學研究生協會會長黃種賢呼籲，未來台灣民主基金會在執行長選用及補助上應以民主及人權的價值為考量。台灣民主基金會作為跨黨派、國家級的基金會，五分之一的預算是用在輔助民主與人權組織的活動。以研究生協會為例，他們也曾請領過補助，得以在台大校園內舉辦一系列的言論自由活動，因為有補助，才能深化民主。

黃種賢指出，台灣有許多NGO組織在人權民主領域扎根，在重視的價值下投入各種實作。未來台灣民主基金會的執行長將強烈影響基金會在人權與民主輔助上的判斷，判斷結果將很大影響NGO的資源分配，影響公民社會實做的可能性和活力。

台灣共生青年協會代表廖品硯表示，近日公民團體擔憂台灣民主基金會在國民黨構想下，可能迎來一位不在乎民主、不重視自由人權的人選，由於國民黨過去的表現，這樣的擔憂並非空穴來風。

廖品硯指出，國民黨立委徐巧芯指控民主基金會是民進黨的小金庫，這種扭曲事實的指控，完全對不起所有獲得補助的政黨和公民團體，台灣民主基金會絕非任何一個政黨、組織或個人的金庫，而是全體公民所共有、真正能讓公民熱會扎根，永續發展的重要組織。

最後，陳文成博士紀念基金會代表張瑀婕表示，今天的記者會主要是針對人權本身，對人選並不做特別的支持與反對，但對於現行可能的執行長人選盧業中，檢視其過往經歷，其實不太看到他在人權與民主有積極的發言和參與。

張瑀婕說，他們並沒有否定盧業中的專業學者素養和過去在外交的努力，但期許會看到一個對民主價值有更積極參與的人選。而對現行藍綠白董事4比4比1的比例，則會尊重最後董事會的開會結果。

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