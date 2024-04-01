寶林案4人仍在加護病房 北市衛生局：盼取得2死者病理資料協助救治

北市府針對寶林案進度更新說明記者會，衛生局長陳彥元說明。（記者田裕華攝）

2024/04/01 16:14

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市寶林茶室事件延燒，台北市今天已無新增案例。衛生局長陳彥元表示，從3月30日起案件就穩定，12人已返家休息、3人在一般病房、4人仍在加護病房搶救。衛生局表示，希望能取得2位往生者的病理資料，讓臨床端照護團隊在照護加護病房患者時更精準評估是否需要肝臟移植。

台北市長蔣萬安今下午與衛生局、法務局等局處人員在台北市政府對寶林案進度更新召開記者會。陳彥元透露，目前仍有4人在加護病房，從生理監測指標顯示仍有非常嚴重肝衰竭，腎衰竭也未改善，4位患者幾乎沒有尿液，醫療端仍採支持性療法促進肝臟代謝功能，腎衰竭部分也用洗腎維持生命跡象。市府日前也成立照護團隊意見將換，討論最新治療方法、延長其生命的機會。

陳彥元表示，希望能取得2位往生者病理資料，這可能要經地檢署同意後，向法醫研究所取得相關資料，但照護團隊端參考資料後臨床，可更精準評估、是否需要肝臟移植。

陳彥元也提到，有3位案例雖已返家休養，但血液驗出米酵菌酸，其中包括一位10歲男童，市府也持續關心。案例都強調目前沒有任何身體不適，衛生局會持續關注情況。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法