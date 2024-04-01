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國際青年大使交流計畫即起報名 今年前進中美洲友邦

國際青年大使交流計畫即起報名 今年前進中美洲友邦，預計甄選40位具備英語與西語能力的本國籍學生。（資料照）

國際青年大使交流計畫即起報名 今年前進中美洲友邦，預計甄選40位具備英語與西語能力的本國籍學生。（資料照）

2024/04/01 16:26

〔記者楊堯茹／台北報導〕今年度「國際青年大使交流計畫」報名開跑！外交部今（1日）表示，今年預計甄選40位具備英語與西語能力的本國籍學生，於8月下旬訪問中美洲友邦貝里斯和瓜地馬拉，歡迎35歲以下就讀國內大專院校及研究所學生參與，體驗第一線外交工作！

外交部發布新聞稿指出，外交部自2009年起每年辦理「國際青年大使交流計畫」，已有超過1800名青年學子參與，行程將包括拜會政要、交流研習、志工服務與文化展演等活動；今年預計甄選40位國際青年大使，考量貝里斯、瓜地馬拉兩國分別以英語及西班牙語為官方語言，本計畫將網羅具備英語或西語宣介以及文化才藝專長的學子參團。

外交部指出，瓜地馬拉及貝里斯是我國在中美洲地區堅實友邦，中華民國與瓜國建交逾90年，今年又適逢台灣與貝里斯建交35週年慶，國際青年大使出訪兩友邦別具意義，有助進一步深化我國與友邦在各領域的雙邊交流，並宣揚台灣多元文化軟實力，促進台灣與中美洲友邦情誼。

外交部也表示，瓜地馬拉為咖啡重要生產國，為向友邦分享台灣精緻農業及咖啡與茶文化，外交部今年將遴選嫺熟咖啡拉花與台灣茶道等技藝的學生參團，於出訪時宣傳我國國產咖啡與茶葉，期盼透過精品咖啡及茶飲向貝、瓜兩國人民展現來自台灣的友誼。

 

本計畫自即日起至5月20日止受理報名，歡迎35歲以下目前就讀我國大專院校及研究所、且具有中華民國國籍的學生報名參加甄選。

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