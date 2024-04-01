紙雕師被勸戴口罩竟殺超商店員 二審逃死、最高撤銷發回

蔣姓紙雕師服7藥失控殺超商店員，一審被判死刑，二審改判無期徒刑，被最高法院撤銷發回。（資料照）

2024/04/01 11:42

〔記者溫于德／台北報導〕桃園市蔣姓紙雕師3年前疫情嚴峻之際，不滿被蔡姓超商店員勸戴口罩，憤而返家拿刀砍殺店員13刀，其中3刀刺中心臟致死。一審依殺人罪對蔣男判處死刑，二審認定蔣男犯案時受藥物影響，致辨識能力降低，改判無期徒刑，然今天這項判決被最高法院撤銷發回更審，蔣男未來仍有再被判死刑的可能。

最高法院說明，蔣男的醫院鑑定報告有兩份，二審卻只採用對他有利的鑑定結果，卻未說明為何不採用對他不利的鑑定報告，二審同時未說明認定蔣男自首卻不減刑的理由，故將全案發回更審。

2021年11月21日凌晨，蔣男陸續服用鎮定、安眠類等7種藥物，在藥物交互作用下，出現與過往習性不同的性格變異；4時許他前往超商購買零食，被蔡姓店員勸導戴上口罩並拒絕結帳。

蔣男返家戴口罩，二度至超商才完成結帳，蔣脫下口罩丟向蔡男臉部；之後蔣返家拿彎刀、折疊刀、螺絲起子，3度前往超商，朝蔡男砍殺13刀，致蔡心臟中3刀，送醫不治；蔣留在現場，被警逮捕。

一審桃園地院審理時，蔣男否認殺人動機，辯稱案發前不認識蔡男，也跟對方無仇恨，另5年來他都有濫用精神藥物的情況；蔣還提到，看完勘驗畫面，他的記憶依然破碎，像蒙太奇的電影。律師強調，蔣並非預謀殺人，無殺害蔡男的直接故意。

一審認為，蔣、蔡素不相識，而蔡男是經政府敦促協力防疫的一般民眾，並基於超商店員身分，其生命權卻被徹底剝奪；審酌蔣的生活狀況、品行、智識程度及犯罪後態度，及其精神鑑定報告固認「蔣男被告社會復歸之可能性應可投以適度期待」，然蔣所為屬「最嚴重的罪行」，仍依法判處死刑。

二審高等法院說明，經鑑定，蔣男犯案前服用的7種藥物，交互作用下會產生暴力反社會性格，蔣犯案時受到藥物影響，辨識、控制行為的能力顯著減低，因而犯案，故考量蔣先前沒有服藥後出現暴力反應的經歷，無法預見服藥後對自身行為的影響，依刑法第19條規定減輕其刑。

二審指蔣男犯行惡性重大，為避免危害他人，改判無期徒刑，令其長期隔絕，已兼顧維護社會安全；另因蔣在羈押期間未出現反社會人格行為，因此不宣告強制監護。然最高法院將全案撤銷發回。

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